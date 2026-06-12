Prim-ministrul Alexandru Munteanu a răspuns criticilor: „Investițiile nu cad din elicopter!”.

Unii sceptici au pus la îndoială valoarea acordurilor semnate, numindu-le „simple intenții”. Munteanu a subliniat că procesul de atragere a capitalului străin este o muncă complexă și minuțioasă, care nu are legătură cu „miracolele financiare” pe care le așteaptă unii critici, scrie logos-pres.md.

„Eu nu știu cum își închipuie cei care critică, și sunt sigur că în viața lor n-au investit un leu, că banii o să fie aruncați din elicopter sau că cineva o să vină cu sacul. Așa nu se mai face. Sigur că se semnează un acord de intenții în care ambele părți își iau angajamente. Am avut investitori de categoria AAA, adică multinaționali și bilaterali”, a declarat Alexandru Munteanu.

El a evidențiat faptul că rezultatele obținute nu au apărut peste noapte, ci sunt rodul unei munci de echipă și al reformelor structurale implementate de autorități pentru a crea un mediu de afaceri predictibil.

Totodată, acesta a remarcat că, în ciuda criticilor uzuale, mulți dintre cei care cunosc realitățile mediului investițional – în special în contextul actual, marcat de instabilitatea provocată de războaiele din regiune – au privit rezultatele conferinței cu moderație și apreciere.

Potrivit lui Munteanu, investițiile în valoare de un miliard de euro, o treime din care revine sectorului privat, reprezintă un vot puternic de încredere în economia moldovenească.

„Pentru cetățeni, aceste investiții înseamnă, cu siguranță, drumuri mai bune, infrastructură modernă, afaceri noi, locuri de muncă, în special pentru tineret, salarii competitive și perspective de carieră atractive. Înseamnă dezvoltare, înseamnă creștere economică. Aceste rezultate nu au apărut peste noapte, s-a lucrat foarte mult pentru ele”, a declarat Munteanu.

Reamintim că, în cadrul conferinței „Moldova – UE”, care a avut loc pe 4 iunie la Chișinău, a fost prezentat un pachet investițional în valoare totală de peste un miliard de euro, destinat accelerării dezvoltării strategice a țării și consolidării cursului său european.