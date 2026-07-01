Munteanu a cerut suspendarea concursului pentru desemnarea directorului Moldtelecom.

Alexandru Munteanu a dispus reorganizarea Agenției Proprietății Publice (APP) după scandalurile din jurul întreprinderilor de stat.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat că Guvernul începe reorganizarea Agenției Proprietății Publice și o transferă în subordinea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Despre aceasta el a declarat la 1 iulie, în cadrul ședinței Guvernului, după scandalurile legate de activitatea întreprinderilor de stat, inclusiv MoldATSA și Metal Feros, transmite rupor.md.

Potrivit lui Munteanu, în ultimele săptămâni au apărut „prea multe întrebări” privind gestionarea unor întreprinderi de stat și modul în care funcționează unele consilii de administrație.

„Atunci când apar suspiciuni și întrebări legate de administrarea proprietății de stat, Guvernul are o singură obligație: verificăm, apoi luăm decizii și facem ordine”, a declarat premierul.

Pe fundalul demisiei șefului Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, și a întrebărilor legate de activitatea MoldATSA, Metal Feros și altor întreprinderi de stat, Munteanu a anunțat începutul reorganizării APP. Agenția va trece în subordinea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Premierul a cerut să fie prezentată în cel mai scurt timp o evaluare completă a activității APP și un plan concret de reorganizare a agenției.

Separat, premierul a cerut suspendarea concursului pentru selectarea directorului Moldtelecom până la clarificarea tuturor întrebărilor apărute în spațiul public.

Munteanu a cerut, de asemenea, oprirea promovării proiectului privind modificarea modului de alocare a profitului întreprinderilor de stat. Potrivit acestuia, cât timp există întrebări serioase legate de MoldATSA și alte întreprinderi, Guvernul nu va schimba aceste reguli.