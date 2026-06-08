Muntean: Gheorghe Hajder, la fel ca și alți trădători, trebuie să fie lipsiți de cetățenia Republicii Moldova.

Acest punct de vedere l-a exprimat în contextul „recunoașterii pu.blice a ministrului mediului în dorința de a distruge independența și suveranitatea Republicii Moldova”, transmite noi.md

Fostul viceministru al Economiei și Comerțului a amintit că orice funcționar care a depus jurământ de credință față de Republica Moldova nu are dreptul la o opinie personală. Fiind sub jurământ, conform articolului 56 „Devotamentul față de țară” din Constituția Republicii Moldova, orice funcționar exprimă și întruchipează poziția puterii.

„Iar puterea, care este sub jurământ să păstreze și să apere suveranitatea, independența, integritatea teritorială și unitatea Republicii Moldova și neagă toate cele enumerate, este o putere a trădătorilor și vânzătorilor de țară”, a subliniat Iurie Muntean.