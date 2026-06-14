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moldpres.md logomoldpres
14 Iunie 2026, 12:30
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Moldova va primi instrumente suplimentare pentru combaterea criminalității cibernetice

Guvernul a aprobat astăzi proiectul hotărârii privind ratificarea celui de-al Doilea Protocol Adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, semnat la Strasbourg la 12 mai 2022.

Moldova va primi instrumente suplimentare pentru combaterea criminalității cibernetice.
Moldova va primi instrumente suplimentare pentru combaterea criminalității cibernetice.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a prezentat proiectul în contextul creșterii numărului de infracțiuni comise online, inclusiv fraude informatice, atacuri cibernetice și furt de date, transmite moldpres.md.

„Este important ca autoritățile să dispună de instrumente moderne și eficiente pentru obținerea rapidă a probelor electronice, inclusiv atunci când acestea se află în afara țării. Protocolul are scopul de a moderniza cooperarea internațională în domeniul criminalității cibernetice, asigurând un acces mai rapid la probele electronice prin mecanisme îmbunătățite de schimb de informații, comunicare directă cu furnizorii de servicii și funcționarea punctelor de contact disponibile 24/7”, a declarat ministra.

În plus, documentul contribuie la reducerea timpului de obținere a probelor electronice, ceea ce este esențial pentru desfășurarea anchetelor penale și prevenirea pierderii datelor relevante. Totodată, stabilește garanții clare privind protecția datelor personale și respectarea drepturilor fundamentale, asigurând un echilibru între anchete și protecția drepturilor cetățenilor.

Implementarea documentului va spori nivelul de securitate cibernetică, va eficientiza lupta împotriva criminalității digitale și va consolida potențialul instituțional al Republicii Moldova în acest domeniu, inclusiv în contextul parcursului său european.

Sursă
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