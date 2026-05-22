Moldova și China au discutat lansarea unei curse aeriene directe și extinderea cooperării.

În cadrul întrevederii a fost abordată inclusiv posibilitatea lansării unei curse aeriene directe între cele două state.

Această inițiativă este considerată un pas important pentru facilitarea legăturilor comerciale și economice, consolidarea cooperării economice și activizarea călătoriilor între Republica Moldova și China, informează logos-pres.md.

În cadrul întâlnirii, părțile au examinat dezvoltarea relațiilor bilaterale și au discutat perspectivele extinderii cooperării în diverse domenii. A fost confirmată importanța menținerii unui dialog permanent, bazat pe respect reciproc pentru suveranitatea și integritatea teritorială.

O atenție deosebită a fost acordată cooperării comerciale și economice, inclusiv extinderii exportului produselor moldovenești pe piața chineză, în special a produselor agricole și a vinului. De asemenea, părțile au discutat potențialul investițional și consolidarea contactelor între mediile de afaceri.

În plus, oficialii au convenit asupra organizării unui nou ciclu de consultări politice interministeriale, menite să identifice noi oportunități de cooperare sectorială.

Mihai Popșoi a subliniat că Republica Moldova rămâne ferm angajată în procesul de integrare europeană, care este un obiectiv strategic ce reflectă aspirațiile cetățenilor pentru modernizarea țării.

La rândul său, ministrul Wang Yi a declarat deschiderea Chinei pentru consolidarea cooperării cu Republica Moldova. Diplomatul chinez a remarcat potențialul semnificativ al pieței chineze pentru produsele moldovenești, în special vinul, deoarece China este unul dintre cei mai mari importatori mondiali de produse agricole. În acest context, a fost subliniată perspectiva extinderii importurilor și aprofundării comerțului bilateral.

De asemenea, Wang Yi a exprimat respectul Chinei față de calea de dezvoltare aleasă de Republica Moldova și obiectivul său de integrare europeană. În plus, el a mulțumit autorităților moldovenești pentru sprijinul acordat la începutul războiului din Ucraina în asigurarea tranzitului și evacuării studenților chinezi.

Ultima vizită a ministrului Afacerilor Externe al Moldovei în China a avut loc în 2018.