Moldova și-a înaintat candidatura la președinția celei de-a 82-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Vasile Tofan a spus în discursul său la Adunarea Generală a ONU că statele mici au același drept la suveranitate ca și țările mari și că trebuie să contribuie la modelarea sistemului internațional, nu doar să depindă de acesta.

„Puterea nu a fost niciodată distribuită în mod egal. Și nici nu va fi vreodată. Dar inegalitatea de putere nu trebuie să se transforme niciodată în inegalitate de suveranitate. Țările nu sunt zone-tampon. Popoarele nu sunt monedă de schimb”, a declarat Tofan, relatează logos-press.md.

Premierul a declarat de la tribuna Adunării Generale că «trăim într-o lume în care există suficiente motive pentru pesimism, dar Moldova alege altceva»: «Nu un optimism naiv, nu credința că problemele dispar dacă refuzăm să le vedem, ci un optimism bazat pe înțelegerea faptului că viitorul nostru rămâne în mâinile noastre».

„Și pentru că noi considerăm că statele mici trebuie să contribuie la modelarea sistemului internațional, nu doar să depindă de el, astăzi Moldova are onoarea de a-și prezenta candidatura pentru funcția de președinte al celei de-a 82-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Vrem să contribuim la crearea unei ONU mai eficiente, mai incluzive și orientate spre rezultate», a declarat șeful Cabinetului de miniștri.

Premierul a mai spus că «Moldova poate că nu va deveni niciodată o mare putere, dar avem tot ce ne trebuie pentru a deveni o țară mare”.

„Avem prieteni în întreaga Europă, de cealaltă parte a Atlanticului și mult dincolo de acesta. Și, în sfârșit, avem o cale realistă de a construi o țară pe care copiii noștri nu vor fi nevoiți să o părăsească în căutarea oportunităților”.

„Proiectul nostru național”

Potrivit lui, integrarea europeană a devenit «proiectul nostru național».

„Negocierile de aderare sunt deja în desfășurare, iar noi avansăm rapid. Obiectivul nostru este clar — să ancorăm ferm Moldova în familia europeană. Pentru noi, aderarea la Uniunea Europeană nu înseamnă înlocuirea unei sfere de influență cu alta. Este contrariul. Este realizarea dreptului cetățenilor noștri de a alege singuri. De a alege democrația. De a alege prosperitatea. De a alege pacea”.

Totodată, a menționat premierul, opțiunea europeană merge mână în mână cu un parteneriat transatlantic puternic.

„Pentru Moldova, acestea nu sunt direcții concurente. Statele Unite sunt un partener important în consolidarea securității, independenței energetice și rezilienței noastre. Vrem ca următoarea etapă a acestor relații să fie tot mai mult legată de comerț, investiții, tehnologii și crearea în comun a unor proiecte noi”.

„Să rămânem uniți”

Separat, Tofan s-a adresat cetățenilor Moldovei, menționând că autoritățile poartă negocieri și iau deciziile necesare pentru a sprijini oamenii în această perioadă dificilă.

„Știu că mulți dintre voi urmăresc cu îngrijorare știrile despre războiul care are loc în vecinătate, despre atacurile tot mai frecvente ale dronelor rusești și se gândesc deja la iarna care urmează. Da, ne așteaptă o iarnă grea. Sarcina noastră, ca Guvern, este să ne pregătim și să-i ajutăm în primul rând pe cei care au cele mai puține posibilități. Pentru asta muncim și exact despre asta discutăm aici cu partenerii noștri.

Dar vreau să vă rog un lucru important: să rămânem uniți. În vremuri grele, tocmai acest lucru ne-a ajutat de fiecare dată — să nu ne lăsăm unii pe alții la nevoie, să ne ajutăm vecinii, părinții, oamenii cărora le este cel mai greu. Putem avea opinii diferite, putem vota diferit. Este firesc pentru o țară în care oamenii gândesc liber. Dar grija față de cei care sunt alături de noi trebuie să ne unească”, a declarat premierul.