Moldova mizează pe sprijinul BERD pentru implementarea unui program ambițios de reforme.

Prioritățile colaborării pentru următorii ani au fost discutate în cadrul întrevederii prim-ministrului Alexandru Munteanu cu membrii Consiliului de Administrație al BERD.

„Parteneriatul cu BERD înseamnă investiții concrete în infrastructură, securitate energetică, competitivitatea economiei și servicii mai bune pentru cetățeni. Contăm în continuare pe sprijinul Băncii pentru implementarea agendei noastre ambițioase de reforme, a Planului de creștere și pentru accelerarea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană”, a declarat premierul, transmite infotag.md.

În cadrul întâlnirii au fost discutate consolidarea securității energetice, modernizarea agriculturii, dezvoltarea infrastructurii, perfecționarea politicii fiscale și stimularea investițiilor private în Moldova.

De asemenea, s-a discutat sprijinul pe care BERD îl poate oferi în procesul de reformare și modernizare a întreprinderilor de stat, precum și în dezvoltarea proiectelor transfrontaliere care pot contribui atât la reconstrucția Ucrainei, cât și la dezvoltarea economică a întregii regiuni.

În prezent, BERD finanțează 75 de proiecte majore în Republica Moldova în domenii precum infrastructura rutieră și feroviară, energia, agricultura, gestionarea deșeurilor și dezvoltarea sectorului privat. De la începutul activității sale în Republica Moldova, în 1992, BERD a investit peste 3,1 miliarde de euro în aproximativ 200 de proiecte.