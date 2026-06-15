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15 Iunie 2026, 11:17
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Moldova deschide negocierile cu UE pe clusterul „Valori fundamentale”

La Luxemburg are loc cea de-a doua Conferință interguvernamentală Republica Moldova – Uniunea Europeană, eveniment care marchează deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”.

Moldova deschide negocierile cu UE pe clusterul „Valori fundamentale”.
Moldova deschide negocierile cu UE pe clusterul „Valori fundamentale”.

Această etapă vizează direcțiile cheie ale procesului de integrare: statul de drept, reforma justiției și buna guvernare. La conferință participă reprezentanți ai Președinției Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene și Guvernului Republicii Moldova. Delegația moldovenească este condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu, informează logos-pres.md.

În cadrul întâlnirii, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană Cristina Gherasimov va prezenta poziția de negociere a Republicii Moldova. După încheierea conferinței, prim-ministrul Munteanu va susține o conferință de presă comună cu reprezentanții conducerii Consiliului UE și Comisiei Europene.

Programul vizitei include, de asemenea, o întâlnire bilaterală a lui Alexandru Munteanu cu prim-ministrul Marelui Ducat al Luxemburgului, Luc Frieden, precum și o discuție cu vicepreședintele Băncii Europene de Investiții, Karl Nehammer, în cadrul căreia vor fi examinate posibilitățile de sprijin pentru proiecte strategice de dezvoltare în Republica Moldova.

Potrivit serviciului de presă al Guvernului, deschiderea negocierilor pentru primul grup de capitole „confirmă trecerea cursului european al țării într-o nouă etapă și angajamentul autorităților de la Chișinău de a consolida statul de drept, de a realiza reforma justiției și de a alinia standardele naționale la normele europene”.

Prima Conferință Interguvernamentală privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a avut loc la Luxemburg pe 25 iunie 2024, marcând începutul procesului de negociere.

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