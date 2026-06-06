Ministrul Culturii, despre scandalul de la Mitropolia Basarabiei: E regretabil ce s-a întâmplat.

Oficialul spune că situația ține de Patriarhia Română și de Mitropolia Basarabiei, iar statul nu se poate implica în chestiuni bisericești, în condițiile în care, potrivit Constituției, biserica este separată de stat. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră”, transmite tv8.md.

„Nu aș vrea să comentez. Acest lucru cred că ține de Patriarhia Română, Mitropolia Basarabiei. E regretabil ce s-a întâmplat. Acest scandal, până la urmă, Înaltpreasfinția Sa a plecat. Cred că asta contează. Urmează să vedem ce va fi mai departe. Dar, cu siguranță, e un lucru care afectează foarte mult imaginea atât a Bisericii Ortodoxe Române, cât și, în general, a bisericii, ceea ce s-a întâmplat, și e un lucru regretabil”, a menționat Cristian Jardan.

Totodată, ministrul a subliniat că nu cunoaște despre o eventuală anchetă legală în legătură cu aceste episoade: „Prin Constituție, biserica este separată de stat. Până la urmă, este o chestiune a bisericii, a Patriarhiei Române. Înțeleg că se cunoștea de mult. Noi vedem că a trecut atâta timp, nu vedem o negare directă. Fostul mitropolit nu a comentat deloc acest incident”.

Acesta a menționat că situația nu avantajează instituția bisericească, mai ales în lipsa unor explicații directe. Totodată, acesta a precizat că autoritățile nu își propun să intervină în deciziile interne ale cultelor, dar își doresc un dialog instituțional corect cu viitoarea conducere a Mitropoliei Basarabiei.

„Tot ce mi-aș dori este să existe un dialog, să avem parte de un partener de dialog bun, adecvat, corect. Noi suntem separați. Biserica este separată de stat. Nu dorim să ne implicăm în întrebările bisericești, dar, bineînțeles, vrem să avem un dialog bun, mai ales, după cum spuneați, că ne așteaptă o perioadă probabil lungă de timp, dar foarte încordată și foarte delicată, i-aș spune eu, prin care va trebui să acționăm cu înțelepciune atât noi, din partea autorităților, cât și cultele”, a declarat Cristian Jardan.

Reamintim că că Mitropolitul Basarabiei, Petru, a depus cererea de retragere din slujirea de Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei. Anunțul a fost făcut de Biroul de Presă al Patriarhiei Române la sfârșitul lunii mai.

Decizia acestuia a coincis cu apariția în spațiul public a unor imagini video cu caracter sexual în care apare alături de un bărbat.