Miniștrii și viceprim-miniștrii vor rămâne fără o parte din competențe.

Miniștrii vor pierde dreptul de a numi și de a elibera din funcție adjuncții conducătorilor instituțiilor de stat în care ministerele sunt fondatoare.

Aceste atribuții vor trece direct conducătorilor instituțiilor corespunzătoare, informează logos-press.md.

Modificările sunt prevăzute în proiectul hotărârii Guvernului, care vizează reformarea regulamentelor de organizare și funcționare a ministerelor și organelor centrale administrative. Până acum, miniștrii aveau dreptul exclusiv de a numi, transfera, suspenda din funcție și demite atât directorii acestor instituții, cât și adjuncții lor.

O altă noutate importantă se referă la actualizarea bazei instituționale și elimină necesitatea aprobării documentelor cu primul viceprim-ministru sau cu viceprim-ministrul de profil. Aceste atribuții vor fi exercitate direct în colaborare cu Guvernul. Astfel, planurile de lucru ale instituțiilor, proiectele de legi și acte normative, inițiativele de reorganizare sau lichidare a structurilor, precum și propunerile de aplicare a sancțiunilor disciplinare față de adjuncții directorilor generali vor fi înaintate direct autorității executive.

Prin aceste inovații, autorii proiectului speră să asigure coerența și uniformitatea normelor care reglementează activitatea structurilor guvernamentale, precum și să facă organizarea internă a administrației centrale de stat mai flexibilă. În plus, proiectul urmărește consolidarea rolului secretarului general de stat în coordonarea administrativă a subdiviziunilor structurale.