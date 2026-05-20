Ministra de Interne, despre cazul Ludmilei Vartic: Nu există elemente suplimentare.

Oficiala a precizat că autoritățile așteaptă raportul scris al specialiștilor, transmite noi.md cu referire la realitatea.md.

Ministra Afacerilor Interne a mai informat că expertiza grafoscopică a fost definitivată. Analiza grafologică a scrisorilor Ludmilei Vartic se efectuează.

„Toate aceste rezultate ale rapoartelor care sunt încă în proces. Vor fi examinate de către procurori și concluziile vor fi colaborate la probele care au fost acumulate anterior”, a spus ministra.

Reamintim că femeia a murit după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc de locuințe din Chișinău. În spațiul public a apărut informația că victima a fost supusă violenței domestice.

Doi copii au rămas fără mamă în urma tragediei. De menționat că organele de drept investighează moartea Ludmilei Vartic ca o infracțiune legată de violența în familie, care a dus la sinucidere.

La începutul lunii mai a fost efectuată exhumarea corpului Ludmilei Vartic. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, procedura a avut loc în prezența experților invitați de rudele victimei și din partea suspectului Dumitru Vartic, precum și a specialiștilor Centrului de Medicină Legală și a altor medici implicați în acest proces.

Totodată, Dumitru Vartic, soțul victimei, a cerut prezența propriului său expert medico-legal în timpul procedurii de exhumare a Ludmilei Vartic, iar autoritățile i-au satisfăcut această cerere, acoperind inclusiv cheltuielile din bugetul de stat.