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logos.press.md logologos
23 Iunie 2026, 08:13
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Ministerul Sănătății respinge reforma fiscală: Va distruge sistemul medical

Reforma fiscală propusă pentru anul 2027, care prevede introducerea unei cote a TVA de 20% la medicamente și consumabile, riscă să distrugă sistemul medical din Republica Moldova și să provoace scumpiri în lanț.

Ministerul Sănătății respinge reforma fiscală: Va distruge sistemul medical.
Ministerul Sănătății respinge reforma fiscală: Va distruge sistemul medical.

Declarația a fost făcută de ministrul Sănătății, Emil Ceban, care a anunțat că instituția pe care o conduce a oferit un aviz negativ acestui proiect de lege.

Potrivit ministrului, aplicarea acestei măsuri va duce la o creștere semnificativă a cheltuielilor spitalelor, care pur și simplu nu vor face față noii presiuni financiare. Emil Ceban a explicat că decizia de a respinge inițiativa a fost luată în urma unei analize atente, prezentate într-un aviz oficial de șapte pagini, elaborat împreună cu secretarii de stat și subdiviziunile de profil ale ministerului, informează logos-pres.md.     

„Această reformă va distruge sistemul medical. Ea va duce practic la o creștere în lanț a prețurilor, inclusiv la medicamente și materiale consumabile. Spitalele nu vor face față. Avem riscuri foarte, foarte mari. Toate aceste zile am purtat discuții atât cu secretarii de stat, cât și în interiorul ministerului. Astăzi am pregătit un aviz argumentat pe șapte pagini și, bineînțeles, am dat un răspuns negativ. Astfel de măsuri sunt moderne și au perspectivă acolo unde țara este dezvoltată, unde economia este puternică. Desigur, toți ne dorim să se colecteze cât mai multe taxe și ca aceste fonduri să fie direcționate spre sfera socială, medicină și tot ce este necesar. Dar astăzi Republica Moldova nu este pregătită pentru asta. Sistemul de sănătate este acum extrem de vulnerabil”, a declarat ministrul în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova.

Consecințele sociale ale reformei

Potrivit acestuia, introducerea noii taxe pe valoarea adăugată poate bloca direct programele de extindere a listei medicamentelor compensate și de furnizare a serviciilor medicale cheie, inclusiv medicina primară, protecția sănătății materne și copilului, ginecologia și screeningul oncologic.

În plus, Emil Ceban a menționat că presiunea fiscală suplimentară pune în pericol planurile ministerului de a continua creșterea salariilor personalului medical. Acest proces a fost susținut continuu din bugetul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), începând cu perioada pandemiei COVID-19.

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