kommersant.ru logokommersant
27 Mai 2026, 10:58
15 932
Ministerul de Externe al Rusiei a numit condițiile pentru a discuta retragerea trupelor sale din Transnistria

Problema retragerii trupelor ruse din regiunea transnistreană nu poate fi soluționată fără progrese în reglementarea conflictului din zonă.

Ministerul de Externe al Rusiei a numit condițiile pentru a discuta retragerea trupelor sale din Transnistria.
Ministerul de Externe al Rusiei a numit condițiile pentru a discuta retragerea trupelor sale din Transnistria.

Acest lucru a fost declarat de directorul celui de-al Doilea Departament al țărilor CSI din cadrul MAE al Rusiei, Alexei Polișciuc.

Potrivit diplomatului, până la încheierea conflictului din Transnistria mai este mult de parcurs, informează kommersant.ru.

„Militarii ruși îndeplinesc în Transnistria două funcții — menținerea păcii și paza depozitelor de muniții, care există acolo încă din perioada sovietică”, a amintit Polișciuc.

Astfel, Alexei Polișciuc a comentat declarațiile șefei diplomației europene, Kaja Kallas, care, în timpul vizitei la Chișinău, a spus că negocierile privind Ucraina trebuie să includă problema retragerii trupelor ruse din Transnistria.

