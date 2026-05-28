theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
28 Mai 2026, 10:44
11 619
Copiază linkul
Link copiat

Ministerul Culturii a acceptat pentru festivalul absolvenților un DJ care nu există

Renato Usatîi spune că a inventat un nume de DJ și l-a propus pentru Festivalul Absolvenților, doar ca să vadă dacă Ministerul Culturii verifică ce aprobă.

Ministerul Culturii a acceptat pentru festivalul absolvenților un DJ care nu există.
Ministerul Culturii a acceptat pentru festivalul absolvenților un DJ care nu există.

Potrivit deputatului, artistul „DJ Rumer” nu există, însă ministerul l-a acceptat alături de Maxim Galkin, interpreta Zivert și artista Serova, informează realitatea.md.

„Am dat un nume la mișto, ca să văd cât de bine lucrează la noi Ministerul Culturii și SIS”, a spus deputatul înainte de ședința Parlamentului de joi.

Reamintim că, cu o zi înainte, Ministerul Culturii a anunțat că nu impune interdicții privind participarea artiștilor din Federația Rusă la evenimentele organizate în Republica Moldova, inclusiv la Balul Absolvenților. Totodată, instituția a recomandat organizatorilor să evite invitarea persoanelor care susțin agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici