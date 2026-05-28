Ministerul Culturii a acceptat pentru festivalul absolvenților un DJ care nu există.

Potrivit deputatului, artistul „DJ Rumer” nu există, însă ministerul l-a acceptat alături de Maxim Galkin, interpreta Zivert și artista Serova, informează realitatea.md.

„Am dat un nume la mișto, ca să văd cât de bine lucrează la noi Ministerul Culturii și SIS”, a spus deputatul înainte de ședința Parlamentului de joi.

Reamintim că, cu o zi înainte, Ministerul Culturii a anunțat că nu impune interdicții privind participarea artiștilor din Federația Rusă la evenimentele organizate în Republica Moldova, inclusiv la Balul Absolvenților. Totodată, instituția a recomandat organizatorilor să evite invitarea persoanelor care susțin agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei.