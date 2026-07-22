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22 Iulie 2026, 13:10
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Ministerul Afacerilor Externe al Franței: Facem apel către Rusia să-și retragă trupele din Moldova

Ministerul Afacerilor Externe al Franței a confirmat „sprijinul ferm pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova”.

Ministerul Afacerilor Externe al Franței: Facem apel către Rusia să-și retragă trupele din Moldova.
Ministerul Afacerilor Externe al Franței: Facem apel către Rusia să-și retragă trupele din Moldova.

Despre aceasta se menționează într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe al Franței pe rețeaua X cu ocazia „celebrării a 34 de ani de la încetarea focului din 21 iulie 1992, care a marcat sfârșitul războiului din Transnistria”, transmite infotag.md.

„De atunci, în pofida dreptului internațional și a propriilor angajamente, Rusia menține un contingent militar în regiune. În această zi simbolică, Franța reafirmă sprijinul său neclintit pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova, face apel către Rusia să retragă trupele plasate ilegal pe malul stâng al Nistrului și să susțină cu bună credință procesul de reglementare pașnică a conflictului transnistrean”, se arată în comunicatul MAE francez.

La 21 iulie 1992, președinții Federației Ruse și Republicii Moldova, Boris Elțin și Mircea Snegur, au semnat la Moscova, în prezența liderului de la Tiraspol, Igor Smirnov, acordul „Privind principiile reglementării pașnice a conflictului armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova”.

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