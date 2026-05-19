theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Infotag.md logoInfotag
19 Mai 2026, 18:45
2 749
Copiază linkul
Link copiat

Mihai Popșoi: Orice suport acordat Ucrainei este, în egală măsură, sprijin pentru Republica Moldova

Orice suport acordat Ucrainei este, în egală măsură, sprijin pentru Republica Moldova și pentru securitatea întregii regiuni.

Mihai Popșoi: Orice suport acordat Ucrainei este, în egală măsură, sprijin pentru Republica Moldova.
Mihai Popșoi: Orice suport acordat Ucrainei este, în egală măsură, sprijin pentru Republica Moldova.

Despre aceasta a declarat vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, marți, în cadrul discuției panel „Consolidarea rezilienței – ce înseamnă războiul energetic al Ucrainei pentru Europa”, la Berlin, transmite infotag.md.

Ministrul a povestit cum, în ultimii ani, Moldova a eliminat dependența de gazul rusesc și a obținut acces la piețele internaționale, ceea ce a consolidat flexibilitatea și reziliența sistemului energetic al republicii.

„Acum cinci ani, țara noastră era un exemplu clasic de dependență energetică și vulnerabilitate. Astăzi, Moldova este un exemplu de reziliență și, deși se află încă în proces de consolidare a independenței energetice, a înregistrat deja progrese semnificative în această direcție”, a declarat Popșoi.

În discursul său, el a subliniat importanța menținerii cooperării și solidarității între țările Europei pentru consolidarea securității energetice, în contextul războiului agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei. Popșoi a reconfirmat, de asemenea, angajamentul Moldovei de a-și continua parcursul european și de a păstra statutul de partener de încredere atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru Ucraina.

Sursă
Infotag.md logoInfotag
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici