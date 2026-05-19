Mihai Popșoi: Orice suport acordat Ucrainei este, în egală măsură, sprijin pentru Republica Moldova.

Despre aceasta a declarat vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, marți, în cadrul discuției panel „Consolidarea rezilienței – ce înseamnă războiul energetic al Ucrainei pentru Europa”, la Berlin, transmite infotag.md.

Ministrul a povestit cum, în ultimii ani, Moldova a eliminat dependența de gazul rusesc și a obținut acces la piețele internaționale, ceea ce a consolidat flexibilitatea și reziliența sistemului energetic al republicii.

„Acum cinci ani, țara noastră era un exemplu clasic de dependență energetică și vulnerabilitate. Astăzi, Moldova este un exemplu de reziliență și, deși se află încă în proces de consolidare a independenței energetice, a înregistrat deja progrese semnificative în această direcție”, a declarat Popșoi.

În discursul său, el a subliniat importanța menținerii cooperării și solidarității între țările Europei pentru consolidarea securității energetice, în contextul războiului agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei. Popșoi a reconfirmat, de asemenea, angajamentul Moldovei de a-și continua parcursul european și de a păstra statutul de partener de încredere atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru Ucraina.