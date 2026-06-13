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moldpres.md logomoldpres
13 Iunie 2026, 12:45
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Metsola: Extinderea este un instrument puternic pentru noi, iar Ucraina și Moldova își ocupă locul în UE

Statele membre au dat undă verde începerii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Ucraina și Republica Moldova.

Metsola: Extinderea este un instrument puternic pentru noi, iar Ucraina și Moldova își ocupă locul în UE
Metsola: Extinderea este un instrument puternic pentru noi, iar Ucraina și Moldova își ocupă locul în UE

Extinderea este cel mai puternic instrument geopolitic al nostru, iar Ucraina și Republica Moldova își ocupă locul în Europa, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, transmite moldpres.md.

Șefa Parlamentului European a subliniat că o Europă mai mare este o Europă mai puternică și mai sigură.

„Deschiderea primelor capitole de negociere privind democrația, justiția și statul de drept evidențiază atât succesele realizate de cele două țări, cât și angajamentul lor față de valorile europene. Toate acestea se întâmplă în timp ce ele continuă să facă față agresiunii, amenințărilor și intimidărilor din partea Rusiei”, a spus Roberta Metsola.

Toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat astăzi în unanimitate o poziție comună de negociere pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole – „Valori fundamentale”, un cluster care stă la baza întregului proces de pregătire pentru aderarea la UE.

Deschiderea oficială a Clusterului 1 urmează să aibă loc în cadrul celei de-a doua Conferințe Interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, care se va desfășura pe 15 iunie la Luxemburg. Delegația Republicii Moldova va fi condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

Clusterul 1, intitulat „Valori fundamentale”, este primul grup de capitole de negociere în procesul de aderare la Uniunea Europeană și include domenii precum statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice, sistemul judiciar și drepturile fundamentale.

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