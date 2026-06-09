Membrul Biroului Politic PAS, Alexei Codreanu, a anunțat că părăsește partidul.

El a declarat că nu se mai regăsește în direcția în care se dezvoltă PAS, transmite rupor.md.

Codreanu a publicat astăzi, 9 iunie, o declarație în care anunță că renunță la toate funcțiile deținute și încetează calitatea de membru al Partidului „Acțiune și Solidaritate”.

„Am aderat la PAS crezând în meritocrație, democrație internă, transparență, incoruptibilitate, responsabilitate și respect. Din păcate, în timp am observat o îndepărtare evidentă de aceste principii. În ultimii ani am văzut cum opiniile diferite erau percepute ca probleme, nu ca oportunități de dialog. Am văzut oameni marginalizați doar pentru că au avut curajul să gândească altfel și să spună adevărul. Am văzut cum persoane cinstite erau denigrate pe nedrept, iar la masa conducătorilor domneau minciuna și manipularea”, se arată în declarație.

Codreanu a spus că, după opt ani de participare în proiectul politic, nu mai poate reprezenta partidul cu aceeași convingere cu care a aderat la el.

„În aceste condiții consider că nu mă mai regăsesc în direcția în care partidul s-a dezvoltat și nu pot continua să reprezint un proiect în care nu mai cred cu aceeași convingere cu care am intrat acum opt ani. Astăzi valorile care m-au determinat să mă alătur acestui partid nu mai corespund realității pe care am văzut-o în ultimii ani”, a scris Codreanu.

Într-o postare pe rețelele sociale, Codreanu a scris că a venit în PAS în iunie 2018 pentru că credea că Moldova poate fi schimbată prin meritocrație, incoruptibilitate și transparență.

Codreanu a fost membru PAS din 2018, a deținut funcțiile de președinte și vicepreședinte al organizației teritoriale a partidului din Orhei, a condus fracțiunea PAS în Consiliul Raional Orhei și a făcut parte din Biroul Politic Național al partidului.