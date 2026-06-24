Membrii de control al prim-ministrului și-au dat demisia, iar Munteanu cere reorganizarea de urgență a APP.

Toți membrii corpului de control al prim-ministrului și-au dat demisia în această dimineață, iar premierul Alexandru Munteanu cere o reorganizare de urgență a Agenției Proprietății Publice după scandalul de la MoldATSA.

„Vreau să mă refer la necesitatea reorganizării de urgență a Agenției Proprietății Publice. APP gestionează active strategice ale statului și are responsabilitatea de a administra patrimoniul cu maximă transparență, profesionalism și responsabilitate. În ultima perioadă au apărut prea multe semnale și prea multe întrebări legitime privind anumite procese și practici din interiorul instituției. Și noi toți, aici, nu putem să le ignorăm. Și nu este vorba doar de Moldatsa. De aceea, consider că APP-ul are nevoie de o reorganizare din temelie, care să consolideze transparența, responsabilitatea managerială și capacitățile instituției de a administra eficient bunurile statului în interesele cetățenilor” a declarat premierul Munteanu în debutul ședinței de Guvern, transmite deschide.md.

La fel, șeful Executivului s-a referit și la activitatea corpului de control al prim-ministrului, care are misiunea de a verifica respectarea legalității, integrității și bunei guvernări în instituțiile statului.

”În urma evaluărilor și informațiilor din ultima perioadă, am ajuns la concluzia că activitatea componentă a corpului de control nu mai beneficiază de încrederea necesară pentru exercitarea acestei funcții. Vă anunț că membrii corpului de control și-au dat demisia, efectiv, din această dimineață” a anunțat Munteanu.

Premierul a ținut să sublinieze că funcțiile publice nu sunt un privilegiu, dar presupun responsabilitate. Iar atunci când încrederea necesară pentru exercitarea unei funcții este pierdută, decizia corectă este să fie efectuate schimbări.

”Și asta și vom face, deoarece vorbim despre profesionalism și integritate, temelia activităților noastre și eu am zero toleranță la nerespectarea acestora” a conchis Munteanu.

Amintim că administratorul Î.S. „MoldATSA”, Dumitru Vangheli, a fost demis pe 22 iunie. Un ordin în acest sens a fost emis de către Agenția Proprietății Publice, care e fondator al întreprinderii. Decizia a venit ca urmare a scandalului care a apărut în presă, cu privire la falsurile din CV-ul lui Vangheli, precum și pentru deciziile controversate pe care le-a luat acesta. Potrivit investigației jurnaliștilor de la Ziarul de Gardă, Vangheli primea un salariu de circa 110 mii de lei lunar și a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025.

La scurt timp, și purtătorul de cuvânt al întreprinderii, Anastasia Taburceanu, și-a anunțat demisia și a declarat că va restitui toate sumele încasate sub formă de sporuri și adaosuri la salariul de bază pe durata activității sale în cadrul instituției. Decizia a venit la câteva ore după publicarea unei investigații RISE Moldova, care arată că Taburceanu ar fi fost remunerată cu peste un milion de lei în mai puțin de un an de activitate la MoldATSA. Jurnaliștii susțin că, în 2025, aceasta a încasat lunar peste 75.000 de lei, iar în 2026 veniturile sale au depășit 120.000 de lei pe lună.