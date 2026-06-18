Martor în dosarul „Kuliok”: 800.000 de dolari nu încap într-o pungă.

„Știu cum arată 800 de mii de dolari și nu încap într-un săculeț”, a declarat martorul apărării, președintele raionului Ocnița, Iurie Plopa, în timpul audierilor în dosarul „Kuliok” la Curtea Supremă de Justiție, pe 17 iunie.

Acesta a declarat că în punga primită de liderul socialiștilor, Igor Dodon, de la fostul președinte al democraților, Vladimir Plahotniuc, nu ar fi putut fi suma despre care vorbesc procurorii — între 600.000 și un milion de dolari, transmite stiri.md cu referire la independent.md.

Avocatul lui Igor Dodon a subliniat că martorul a făcut această afirmație cu sinceritate și sub jurământ. Potrivit lui Nicolae Posturusu, au fost prezentate și alte declarații relevante în dosar, referitoare la presupusa acceptare a finanțării.

Amintim că, în cadrul ședinței de judecată, fostul deputat Vladimir Cebotari a declarat că, potrivit unei discuții purtate cu Vladimir Plahotniuc după apariția imaginilor video cunoscute drept „kuliok”, în sacoșa transmisă lui Igor Dodon s-ar fi aflat între 500.000 și 750.000 de euro. Cebotari a afirmat că o astfel de sumă ar fi putut încăpea în pungă dacă era constituită din bancnote de 500 de euro, precizând însă că nu a văzut personal conținutul acesteia și că informația i-ar fi fost comunicată de Plahotniuc.