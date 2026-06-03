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realitatea.md logorealitatea
3 Iunie 2026, 12:09
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Marta Kos: UE exclude „scenariul cipriot” pentru Moldova

Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că regiunea transnistreană nu va fi abordată printr-un model similar celui aplicat în Cipru, în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Marta Kos: UE exclude „scenariul cipriot” pentru Moldova.
Marta Kos: UE exclude „scenariul cipriot” pentru Moldova.

Într-un interviu acordat pentru TVR Moldova, oficialul european a subliniat că fiecare extindere este tratată individual, iar cazul Moldovei este unul distinct. Potrivit acesteia, la Bruxelles nu există discuții privind aplicarea unui scenariu similar celui din Cipru, transmite realitatea.md.

Marta Kos a reiterat că Rusia nu are pârghii asupra parcursului european al Republicii Moldova și a condamnat acțiunile Moscovei de subminare a suveranității și integrității teritoriale a țării.

„Guvernul dumneavoastră este foarte implicat în planurile de convergență dintre regiunea transnistreană și restul Republicii Moldova și sunt sigură că soluția va fi bună. Aceasta înseamnă și că tratăm situația cu seriozitate. Dar ceea ce vedem în ultimele luni este că oamenii din regiunea transnistreană devin tot mai pro-europeni. Aproape 80% din exporturile din Transnistria merg spre Uniunea Europeană”, a precizat Kos.

Comisarul european a precizat că acest proces de convergență are deja loc la nivel economic și social, urmând ca dimensiunea politică să evolueze ulterior. În opinia sa, avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene va amplifica aceste tendințe.

Așa-numitul „scenariu cipriot” presupune aderarea unui stat la Uniunea Europeană fără control deplin asupra întregului teritoriu, model aplicat în 2004 în cazul Ciprului, divizat din 1974. În cazul Republicii Moldova, autoritățile europene indică însă o abordare diferită.

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