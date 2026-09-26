Marta Kos: Moldova înregistrează rezultate tot mai bune pe calea către UE.

Republica Moldova demonstrează unele dintre cele mai înalte ritmuri de avansare în procesul de integrare europeană în rândul țărilor candidate.

Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a numit republica „cel mai bun performer” dintre țările de care este responsabilă, transmite tv8.md.

Kos a declarat acest lucru într-un interviu pentru France 24, incluzând Republica Moldova printre cele patru țări aflate în avangarda procesului de extindere a UE. Pe lângă Republica Moldova, ea a inclus în această listă Muntenegru, Albania și Ucraina.

Totodată, comisara europeană a subliniat că există diferențe între țări în ceea ce privește nivelul de pregătire tehnică și ritmul reformelor.

„Muntenegru, care este într-adevăr înaintea tuturor, poate finaliza negocierile tehnice până la sfârșitul anului, iar apoi poate deveni membru al UE în 2028. Albania avansează bine. Republica Moldova obține rezultate tot mai bune și, desigur, și Ucraina. Acestea sunt cele patru țări aflate în avangardă”, a declarat Marta Kos.

Referindu-se direct la Republica Moldova, comisara europeană a numit-o „cel mai bun performer din clasa mea”, menționând că țara a început procesul de negocieri semnificativ mai târziu decât unele state din Balcanii de Vest.

Kos a mai declarat că anul 2026 poate deveni unul record pentru procesul de extindere a Uniunii Europene. Potrivit acesteia, în primele nouă luni ale anului au fost deschise și închise mai multe capitole de negociere decât în oricare alt an din ultimii 25 de ani.

„Când spunem că acest an este anul extinderii, mă refer la faptul că în primele nouă luni ale acestui an am deschis și închis mai multe capitole decât în oricare alt an din ultimii 25 de ani”, a spus comisara europeană.

Marta Kos a subliniat separat că sprijinul financiar al UE pentru țările candidate este direct legat de realizarea reformelor necesare.

Drept exemplu, ea a invocat Muntenegru, unde, potrivit afirmațiilor sale, nivelul de îndeplinire a cerințelor ajunge la 91%. În același timp, Bosnia și Herțegovina nu a îndeplinit condițiile necesare pentru a primi o parte din finanțarea prevăzută.

Astfel, progresul țărilor candidate este evaluat nu doar în funcție de statutul formal al negocierilor, ci și de realizarea efectivă a reformelor și a angajamentelor față de UE.