Marta Kos, despre unirea R. Moldova cu România: Cetățenii vor decide cum să intre în UE.

„Câteva lucruri clare. Republica Moldova a arătat o dorință puternică de aderare la Uniunea Europeană. Parcurgerea acestui proces dificil nu este ușoară, dar Republica Moldova a ales acest drum.

Al doilea lucru este că există un loc pentru Republica Moldova în interiorul Uniunii Europene și nu există nicio îndoială în această privință. Cum se va întâmpla acest lucru vor decide cetățenii Republicii Moldova", a declarat comisarul european într-un interviu pentru TVR Moldova.

Recent, într-un interviu acordat în aprilie pentru publicația franceză „Le Monde”, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă „o strategie de supravieţuire ca stat democratic” în contextul presiunilor venite din partea Rusiei, iar reunificarea cu România ar reprezenta una dintre soluţiile pentru o integrare mai rapidă.

Ulterior, preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat despre afirmaţiile Maiei Sandu că România este pregătită în orice moment în care cetăţenii din Republica Moldova o vor dori şi, dacă va exista majoritate pe acest proiect, Bucureștiul este pregătit.

Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a declarat că poziția Bucureștiului privind unirea cu Republica Moldova rămâne cea exprimată prin votul Parlamentului din 2018, subliniind totodată că prioritatea actuală este avansarea parcursului european al Chișinăului.