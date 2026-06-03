theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
tvrmoldova.md logotvrmoldova
3 Iunie 2026, 08:47
2 546
Copiază linkul
Link copiat

Marta Kos, despre unirea R. Moldova cu România: Cetățenii vor decide cum să intre în UE

Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a subliniat că locul Republicii Moldova este în UE, dar modalitatea prin care se va produce integrarea depinde exclusiv de voința cetățenilor moldoveni.

Marta Kos, despre unirea R. Moldova cu România: Cetățenii vor decide cum să intre în UE.
Marta Kos, despre unirea R. Moldova cu România: Cetățenii vor decide cum să intre în UE.

„Câteva lucruri clare. Republica Moldova a arătat o dorință puternică de aderare la Uniunea Europeană. Parcurgerea acestui proces dificil nu este ușoară, dar Republica Moldova a ales acest drum.

Al doilea lucru este că există un loc pentru Republica Moldova în interiorul Uniunii Europene și nu există nicio îndoială în această privință. Cum se va întâmpla acest lucru vor decide cetățenii Republicii Moldova", a declarat comisarul european într-un interviu pentru TVR Moldova

Recent, într-un interviu acordat în aprilie pentru publicația franceză „Le Monde”, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă „o strategie de supravieţuire ca stat democratic” în contextul presiunilor venite din partea Rusiei, iar reunificarea cu România ar reprezenta una dintre soluţiile pentru o integrare mai rapidă.

Ulterior, preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat despre afirmaţiile Maiei Sandu că România este pregătită în orice moment în care cetăţenii din Republica Moldova o vor dori şi, dacă va exista majoritate pe acest proiect, Bucureștiul este pregătit.

Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a declarat că poziția Bucureștiului privind unirea cu Republica Moldova rămâne cea exprimată prin votul Parlamentului din 2018, subliniind totodată că prioritatea actuală este avansarea parcursului european al Chișinăului.

Sursă
tvrmoldova.md logotvrmoldova
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici