Marta Kos, despre decretul lui Putin: Nervozitate față de parcursul european al Chișinăului.

„În opinia mea, acest lucru arată că autoritățile ruse văd că Republica Moldova avansează pe calea europeană și acest lucru îi face nervoși. Ne bucurăm să vedem că autoritățile moldovene lucrează pentru a asigura integrarea europeană și că acest lucru aduce nu doar stabilitate, ci și securitate pentru întreaga populație a Republicii Moldova. Subliniez: pentru întreaga populație”, a declarat Kos într-un interviu pentru TVR Moldova.

Pe 15 mai, președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care simplifică procedura de acordare a cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene de a dobândi cetățenia rusă. Decretul permite cetățenilor străini și apatrizilor, cu vârsta peste 18 ani, care locuiesc în stânga Nistrului, să obțină cetățenia rusă fără a îndeplini cerințele standard de cinci ani de ședere în Rusia după obținerea unui permis de ședere sau susținerea examenelor de competență la limba rusă, istorie și legislație de bază.

Autoritățile de la Chișinău îndeamnă populația din stânga Nistrului la vigilență. Pe 16 mai, Biroul Politici pentru Reintegrare de la Chilșinău a ținut să precizeze că actele adoptate de alt stat nu produc efecte juridice pe teritoriul altui stat.

„Respectarea suveranității și integrității teritoriale rămâne un principiu fundamental. Vom continua să promovăm procesul de reintegrare al țării cu toata determinarea”, s-a menționat într-un comunicat al instituției.