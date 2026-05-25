unimedia.info logounimedia
25 Mai 2026, 12:50
17 942
Marinuța a publicat mesajele primite de la Nosatîi și îl acuză de intimidare

Fostul ministru al Apărării, Vitalie Marinuța, a făcut publice mesajele pe care le-a primit din partea actualului șef al Apărării, Anatolie Nosatîi.

În corespondență, ultimul îi scrie: „Sunteți mult mai rău decât ați fost. Dacă veți merge mai departe să mă atacați, voi fi nevoit să vin cu „apărare”! Nu vă recomand...”, informează unimedia.info.

Marinuța a declarat că consideră aceasta o „tentativă evidentă de intimidare, presiune, șantaj și avertisment incompatibil cu funcția publică pe care o deține autorul său”.

„Consider că acest mesaj nocturn al Ministrului Apărarii Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, primit după participarea mea la o emisiune de analiză a situației de securitate regională și națională, este o tentativă evidentă de intimidare, presiune, șantaj și avertisment incompatibil cu funcția publică pe care o deține autorul său”, a scris Marinuța.

El a adăugat că în ultimele zile a fost implicat în activități internaționale și „a încălcat termenul” pe care, după cum spune, i l-a dat ministrul pentru a reacționa la declarațiile sale.

„O voi face astăzi pe parcursul zilei”, a menționat el.

La final, Marinuța s-a adresat utilizatorilor cu întrebarea pentru ce motive, după părerea lor, ministrul Nosatîi își permite un astfel de comportament, îndemnând să lase comentarii.

Anterior, Marinuța susținea că „a început să primească amenințări după ce a cerut demisia ministrului Apărării din cauza decesului unui adolescent în urma unui incident armat într-o unitate militară”.

La solicitarea jurnaliștilor, Ministerul Apărării al Moldovei nu a oferit încă un comentariu.

Sursă
unimedia.info logounimedia
