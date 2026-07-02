Marian: Nu îl cunosc pe Guzgan și nu am cerut să îl elimine de la audieri.

„Nu pot să verific orice personaj care discută cu mine”, afirmă Radu Marian, cu referire la dezvăluirile lui Renato Usatîi, precum că l-ar cunoaște pe Sorin Guzgan, presupusul cap al schemei cu escrocherii telefonice.

Deputatul PAS a relatat presei că nimeni nu i-ar fi cerut să îl scoată pe individ din sala Europa a Parlamentului, atunci când au avut loc audieri publice privind fenomenul, transmite realitatea.md.

Marian a sugerat tututor celor care dețin informații să depună plângeri la Procuratură. Deputatul a mai menționat că organele de drept trebuie să se ocupe de investigarea infracțiunilor și anchetarea suspecților.

„Noi nu avem cum la Parlament, în cadrul unui eveniment public, să-l verificăm pe fiecare care se înscrie. L-am mai văzut în alte evenimente, așa cum eu fiind o persoană publică, mă văd cu multe alte persoane. Dar eu nu pot să verific orice personaj care discută cu mine sau inițiază o conversație. Nu sunt ofițer. Nu sunt procuror”, a spus Radu Marian jurnaliștilor.

Renato Usatîi a declarat miercuri seara, în studioul Jurnal TV, că unul dintre organizatorii call-centrelor cu escroci ar fi un cetățean pe nume Sorin Guzgan. Acesta ar fi venit la audierile publice desfășurate la Parlament și ar fi fost scos din sală cu puțin timp înainte să înceapă ședința, după ce reprezentanții instituțiilor de drept i-ar fi spus lui Radu Marian că vor părăsi sala, dacă acesta nu pleacă.

Usatîi a prezentat și o secvență video care ar trebui să confirme că Guzgan și Marian s-ar cunoaște.