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realitatea.md logorealitatea
3 Iulie 2026, 11:24
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Marian, despre numirea lui Vangheli: Am văzut CV și l-am transmis celor care se ocupă

Deputatul PAS Radu Marian a declarat că nu a participat la procesul de selectare a fostului director al Î.S. MoldATSA. Potrivit acestuia, el doar a transmis CV-ul „celor care se ocupă de acest lucru”.

Marian, despre numirea lui Vangheli: Am văzut CV și l-am transmis celor care se ocupă.
Marian, despre numirea lui Vangheli: Am văzut CV și l-am transmis celor care se ocupă.

Marian a menționat că oferirea unei recomandări nu este echivalentă cu participarea la numirea unui funcționar. În același timp, deputatul PAS a punctat că a locuit cu Vangheli într-o curte, dar nu se văzuse de mult timp cu el, transmite realitatea.md.

„Mi-am asumat responsabilitatea politică, pentru că am făcut această recomandare. Și, mă rog, mi-am asumat responsabilitatea politică pentru că eu nu țin la funcție. Sunt în Parlament nu pentru funcție. Sunt în Parlament ca să contribui la o țară mai bună. Ca țară mea să fie membră Uniunii Europene”, a spus Marian jurnaliștilor.

Deputatul PAS Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, după scandalul izbucnit la MoldATSA și demiterea directorului întreprinderii, Dumitru Vangheli.

Anterior, Radu Marian a recunoscut că el l-a recomandat pe Dumitru Vangheli, dar nu știa că funcționarul și-ar fi falsificat CV-ul.

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realitatea.md logorealitatea
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