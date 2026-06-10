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realitatea.md logorealitatea
10 Iunie 2026, 16:26
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Marian: Deputații muncesc onest, motiv pentru care nu pot dona salariul lunar celor afectați de ploile torențiale

Radu Marian susține că localitățile afectate de ploile torențiale din ultima perioadă ar putea beneficia de ajutor de la stat, după evaluarea pagubelor.

Marian: Deputații muncesc onest, motiv pentru care nu pot dona salariul lunar celor afectați de ploile torențiale.
Marian: Deputații muncesc onest, motiv pentru care nu pot dona salariul lunar celor afectați de ploile torențiale.

Propunerile de a dona alocațiile de la stat pentru partide sau salariile deputaților sunt calificate de parlamentar drept populiste, transmite realitatea.md.

„Există fond de intervenție. Există mijloace financiare alocate pentru astfel de situații și în situații în care se confirmă cheltuielile. Este o propunere populistă. 

Adică, vă dați seama, donarea salariilor lunare la deputați. Eu nu știu, domnul Costiuc poate avea venituri neoficiale sau ceva de genul, dar știți cum? Erau în trecut situații când deputații primeau bani în plic de la oligarhi nici nu aveau nevoie de salarii lunare. Noi, în situația noastră, suntem oameni care lucrăm onest. Poți să duci situația la ridicol”, a spus Radu Marian.

Concomitent, vorbind despre chemarea în plen a miniștrilor pentru raport, deputatul a punctat că au exista cam 20 de solicitări de acest gen din partea opoziției. Conform lui, dacă toate s-ar fi acceptat, Guvernul ar fi trebuit „să răspundă timp de o săptămână” la întrebările parlamentarilor.


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