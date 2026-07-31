Mare, pescuit sau muncă: Cum își vor petrece deputații vacanța parlamentară

Deputații și-au dezvăluit planurile pentru vacanța care începe după închiderea sesiunii de primăvară. Unii vor pleca peste hotare sau își vor vizita rudele, iar alții spun că vor rămâne în țară și vor continua să lucreze.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că va rămâne, în mare parte, în Republica Moldova, informează stiri.md, cu trimitere la agora.md.

„Mai mult pe loc, aici. Marea degrabă nu văd”, a răspuns Grosu, întrebat dacă va continua să lucreze sau va pleca în vacanță.

Întrebat când s-a odihnit ultima dată, acesta a recunoscut că nu își amintește.

„Nu țin minte. O să mă audă soția și o să-mi scoată ochii. Este un punct sensibil. Noi nu avem cultura odihnei”, a afirmat Igor Grosu.

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, va îmbina o scurtă vacanță cu mai multe deplasări.

„O să am și o vacanță scurtuță. O să merg cu un prim-ministru la pescuit. Nu o să fiu în țară. Am planificat întrevederi în nouă state, dintre care șapte sunt membre ale Uniunii Europene”, a declarat Usatîi, fără să precizeze cu ce premier va merge la pescuit.

Deputatul Alexandru Verșinin va pleca în Italia.

„Merg în vacanță. Merg la mama, în Italia. Ea muncește acolo”, a spus parlamentarul.

Întrebat dacă își permite această călătorie din salariul de deputat, Verșinin a răspuns: „Mergem cu mașina. Mama muncește acolo de 25 de ani și are locuință. Trăim la ea. Marea este la 40 de minute distanță”.

Deputatul neafiliat Vasile Tarlev nu intenționează să plece peste hotare „La acest moment nu planific să am o vacanță peste hotare, deoarece s-au adunat mai multe chestiuni în țară și planific să rămân pe loc”, a declarat Tarlev.

Deputatul PSRM Grigore Novac își va vizita familia și rudele. „Voi pleca la mama, la socri, la rudele pe care nu le-am văzut demult. Și noi, ca moldovenii: cât ne mai odihnim, mai lucrăm ceva”, a spus Novac.

Deputata PAS Doina Gherman va pleca la mare împreună cu copiii. „În ultimii trei ani, din cauza campaniilor electorale, nu prea am reușit să ajungem în vacanță. Vom merge în Turcia”, a declarat Gherman.

Deputatul Partidului Nostru Serghei Ivanov își va petrece timpul liber alături de cei apropiați. „Nu mă pot gândi la vacanță, pentru că sunt probleme în teritoriu. Odihna va fi în sânul familiei. Mi-am neglijat prea mult familia în ultima perioadă”, a spus Ivanov.

Deputatul Blocului Alternativa Alexandr Stoianoglo va rămâne în țară. „Deja de câteva ori nu am avut vacanță din cauza a ceea ce mi-a făcut guvernarea, de exemplu, urmăririle penale. De aceea, voi fi pe loc”, a declarat Stoianoglo.

Deputatul PSRM Vlad Batrîncea a evitat să ofere detalii despre planurile sale. „Nu vreau să vă povestesc multe despre chestiunile mele personale. Să fim și obiectivi: uitați-vă cât costă odihna pentru o familie”, a afirmat Batrîncea.

Deputatul Vasile Costiuc va merge la Șoldănești și Sadaclia și va vizita piețele din țară. „La Șoldănești, la livadă, la Sadaclia, la rude, și prin piețe, să văd cum trăiesc oamenii. Nu am planificat vacanță. Soția este supărată pe mine, dar să vedem, poate o să-i treacă”, a spus Costiuc.

Deputatul PAS Dinu Plîngău nu va pleca în vacanță în acest an. „Nu voi pleca în vacanță anul acesta. Soția cred că a știut, atunci când ne-am căsătorit, că nu voi reuși să petrec suficient timp cu ea”, a declarat Plîngău.