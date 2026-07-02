MAN intenționează să depună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului și să inițieze alegeri anticipate.

Partidul MAN intenționează să depună în Parlament o moțiune de cenzură împotriva Guvernului pentru a declanșa alegeri parlamentare anticipate. Despre aceasta a declarat liderul formațiunii, primarul Chișinăului, Ion Ceban.

Potrivit acestuia, această problemă va fi discutată sâmbătă în cadrul ședinței extinse a Consiliului Național MAN, informează stiri.md.

„Sâmbătă, Partidul MAN va întruni Consiliul Național Extins, iar unul dintre subiectele importante va fi aprobarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului, pe care o vom înainta în Parlament pentru a fi declanșate alegerile parlamentare anticipate”, a declarat Ion Ceban.

Liderul MAN a precizat că, în cursul săptămânii viitoare, formațiunea va solicita sprijinul deputaților pentru semnarea moțiunii.

„Săptămâna viitoare vom propune tuturor deputaților din Parlament să o semneze”, a spus Ceban.

În declarațiile sale, Ion Ceban a criticat guvernarea PAS, acuzând-o de lipsă de responsabilitate în contextul scandalurilor din ultimele zile și susținând că demisiile anunțate în unele instituții nu sunt suficiente.

„Ce are loc acum? Un fel de mimare a așa-numitei curățenii în instituții, cu câteva demisii de ochii lumii. Pentru asemenea încălcări grave nu trebuie oare deschiderea unor dosare?”, a afirmat primarul Chișinăului.

Totodată, Ceban a acuzat guvernarea că nu și-a respectat promisiunile făcute cetățenilor și a susținut că actualul Executiv este responsabil de problemele economice și sociale cu care se confruntă Republica Moldova.

Guvernul și reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) nu au comentat deocamdată declarațiile liderului MAN.