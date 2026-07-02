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rupor.md logorupor
2 Iulie 2026, 15:24
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Majoritatea parlamentară a refuzat să convoace la raport șefii structurilor de forță

Deputata MAN, Olga Ursu, a cerut convocarea în Parlament a conducerii Serviciului de Informații și Securitate, Inspectoratului Național de Investigații, Procuraturii Generale și Ministerului Afacerilor Interne.

Majoritatea parlamentară a refuzat să convoace la raport șefii structurilor de forță.
Majoritatea parlamentară a refuzat să convoace la raport șefii structurilor de forță.

Cererea a fost formulată în legătură cu informațiile apărute în spațiul public despre presupusele legături ale unor persoane din anturajul partidului de guvernământ PAS cu un call-center implicat în fraude. Totuși, majoritatea parlamentară a blocat inițiativa, refuzând să audieze organele de drept, transmite rupor.md.

În timpul ședinței plenare, Olga Ursu a cerut organizarea unor audieri oficiale. Ea a insistat asupra convocării șefilor structurilor de forță.

Motivul a fost informația din presă potrivit căreia persoane din anturajul partidului de guvernământ ar putea fi implicate în activitatea unui call-center subteran.

Inițiativa PAS nu a găsit susținere în rândul partidului de guvernământ, propunerea opoziției a acumulat doar 38 de voturi.

Sursă
rupor.md logorupor
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