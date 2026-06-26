Majoritatea parlamentară a blocat raportul privind salariile la BNM.

Cu cererea de a organiza o audiere parlamentară cu participarea guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, în cadrul ședinței plenare, a intervenit vicepreședintele legislativului Vlad Batrîncea.

El a cerut clarificări privind salariile lunare și contribuția reală a fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere al BNM, informează logos-press.md.

„Astăzi propunem să o audiem separat pe doamna Anca Dragu, președintele Băncii Naționale, cu privire la remunerația lunară a fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere al BNM, volumul concret de muncă efectuat de fiecare dintre ei, numărul ședințelor Consiliului din ultimele 12 luni, precum și participarea fiecărui membru în format online sau offline și modul acestei participări”, a declarat Vlad Batrîncea.

Această inițiativă face parte din planurile comisiei parlamentare de control al finanțelor publice, care intenționează să verifice temeinicia salariilor din sectorul public. Deputatul a menționat că societatea are dreptul să știe cum se raportează veniturile conducerii BNM la realitatea economică din țară.

„De asemenea, vrem să știm contribuția fiecărui membru și cu ce sunt justificate salariile și veniturile de peste 120.000 de lei pentru fiecare dintre ei, în condițiile în care creditele în Moldova rămân cele mai scumpe, iar agricultorii și mediul de afaceri nu au acces la finanțare avantajoasă, la rate normale ale dobânzilor… Băncile comerciale se descurcă bine, dar oamenii nu au acces la creditare accesibilă”, a criticat situația vicepreședintele Parlamentului.

Potrivit lui Batrîncea, șeful Băncii Centrale este obligat să dea socoteală în fața corpului legislativ, pentru ca Parlamentul să poată oferi o evaluare principială managementului regulatorului și activității Consiliului său de Supraveghere. Totuși, până la audierea propriu-zisă nu s-a ajuns. Inițiativa a acumulat doar 27 de voturi și a fost blocată de majoritatea parlamentară.