Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat sprijinul pentru o posibilă revenire a Marii Britanii în Uniunea Europeană.

Răspunzând la întrebarea unui jurnalist al agenției germane de presă DPA, șefa statului a declarat că o astfel de evoluție a evenimentelor ar întări considerabil UE, scrie logos-pres.md.

Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu Antonio Costa și Ursula von der Leyen, în contextul întrebării despre a 10-a aniversare a referendumului privind Brexit.

„Este o veste bună că britanicii doresc să revină în UE, deoarece Uniunea Europeană ar fi mai puternică cu Moldova, Ucraina și Regatul Unit”, a subliniat șefa statului.

Maia Sandu a menționat, de asemenea, legăturile strânse dintre Chișinău și Londra, exprimând recunoștință pentru sprijinul constant oferit de guvernul britanic.

„Am primit un sprijin foarte mare din partea prim-ministrului britanic, apreciem acest lucru și îl prețuim”, a adăugat președintele Republicii Moldova.

Reamintim că prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, și-a dat demisia. Într-un mesaj special, el a anunțat și plecarea de la conducerea Partidului Laburist.

Trebuie menționat că, potrivit unui nou raport al centrului „Regatul Unit într-o Europă în schimbare” (UKICE), publicat înaintea celei de-a zecea aniversări a referendumului privind apartenența la UE, economia acestei țări a pierdut între 2 și 6% din cauza Brexit, comparativ cu scenariul ipotetic al păstrării apartenenței la UE.