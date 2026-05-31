Maia Sandu: Reacțiile online după Eurovision au devenit o tendință periculoasă.

Potrivit președintei, această tendință afectează climatul social și descurajează implicarea oamenilor în activități publice, transmite rupor.md.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Jurnal Politic”, după controversele generate de diferența dintre votul publicului din Republica Moldova, care a acordat 12 puncte României, și votul juriului, care a oferit doar trei puncte reprezentantei României, Alexandra Căpitănescu.

„Eu înțeleg dezamăgirea unei părți a societății din cauza punctajului oferit de juriu din Republica Moldova”, a declarat Maia Sandu, menționând atât componenta geopolitică, cât și aprecierea pentru prestația artistică a echipei României.

Șefa statului a spus însă că reacțiile din mediul online au depășit limitele unei dezbateri normale.

„Ceea ce s-a întâmplat, reacția la punctajul juriului, a fost o execuție publică imediată și vedem mai multe asemenea reacții în spațiul online”, a afirmat Maia Sandu.

Potrivit președintei, rețelele sociale favorizează reacțiile impulsive și emoționale, iar acest fenomen afectează capacitatea societății de a menține un dialog echilibrat.

Președinta a mai afirmat că societatea are nevoie de mai mult optimism și comunicare pozitivă, altfel oamenii pot pierde motivația de a participa la procesele publice.

În contextul dezbaterilor privind votul de la Eurovision, Maia Sandu a afirmat că rezultatele concursului sunt influențate atât de performanța artistică, cât și de factori geopolitici.

Separat, președinta a amintit de interpretul Satoshi, care a ocupat locul 8, și a spus că Moldova ar fi fost capabilă să organizeze concursul dacă acesta ar fi câștigat, amintind despre experiența în organizarea unor evenimente internaționale majore, inclusiv summitul Comunității Politice Europene de la Chișinău din 2023.

Sandu a mulțumit, de asemenea, artistului pentru promovarea imaginii țării peste hotare și a declarat că astfel de prestații contribuie la creșterea interesului față de Moldova ca destinație turistică și la consolidarea recunoașterii sale în țările UE.