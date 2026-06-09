Maia Sandu: Războiul cognitiv este foarte periculos.

Șefa statului susține că nu deține informații concrete despre eventualele planuri ale Rusiei pentru Republica Moldova în următorii ani, însă consideră că Kremlinul își adaptează constant tacticile de influență după eșecurile înregistrate în alte state, informează realitatea.md.

Maia Sandu a declarat că alegerile din alte țări, inclusiv cele care urmează să aibă loc în Armenia, ar putea oferi indicii despre metodele pe care Moscova le va utiliza în viitor pentru a încerca să influențeze procesele democratice.

„Probabil că rușii au învățat din eșecul lor în Republica Moldova și vor încerca să corecteze anumite mecanisme pe care le-au utilizat anterior. Noi trebuie să urmărim atent ce face Kremlinul în alegerile din alte țări, dar și să fim foarte atenți la ceea ce se întâmplă aici, acasă”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a atras atenția asupra pericolului reprezentat de propaganda rusă și de războiul informațional, afirmând că, deși armata rusă întâmpină dificultăți pe frontul din Ucraina, influența propagandei continuă să afecteze percepțiile oamenilor.

Potrivit acesteia, războiul cognitiv este una dintre cele mai mari provocări ale momentului, deoarece este mai greu de identificat și de combătut decât amenințările convenționale.

„Propaganda rusă reușește să cucerească mințile oamenilor. Războiul cognitiv este foarte periculos. Este mai greu de văzut și de înțeles, dar efectele sale sunt serioase”, a subliniat șefa statului.

Maia Sandu a oferit drept exemplu reacțiile apărute în mediul online după incidente provocate de drone rusești în regiune, menționând că unele persoane ajung să manifeste simpatie față de cei care generează amenințări la adresa securității lor. În opinia sa, astfel de situații demonstrează impactul pe care propaganda îl poate avea asupra societății și necesitatea consolidării rezilienței informaționale a cetățenilor.