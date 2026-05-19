Maia Sandu, la Strasbourg: Moldova este pregătită să deschidă negocierile de aderare la UE
Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru toate clusterele, susține președinta Maia Sandu.
În cadrul conferinței de presă susținute la Strasbourg împreună cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, șefa statului și-a exprimat speranța că țările membre ale UE vor identifica o soluție pentru lansarea oficială a negocierilor până la sfârșitul lunii iunie, transmite rupor.md cu referire la ipn.md.
„Aderarea la UE este un proces bazat pe merit. Moldova și-a îndeplinit angajamentele”, a declarat președinta.
Întrebată despre blocajele din procesul de aderare al Ucrainei și Republicii Moldova, generate de poziția Ungariei față de Kiev, Maia Sandu a declarat că speră ca instituțiile europene și statele membre să identifice o soluție până la finalul președinției poloneze a Consiliului UE.
La rândul său, Roberta Metsola a declarat că instituția europeană va continua să sprijine Chișinăul prin toate mijloacele posibile. Oficialul a precizat că Parlamentul European susține alocarea unor fonduri suficiente de preaderare pentru Republica Moldova în viitorul buget al Uniunii Europene.