theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
19 Mai 2026, 18:00
11 151
Copiază linkul
Link copiat

Maia Sandu, la Strasbourg: Moldova este pregătită să deschidă negocierile de aderare la UE

Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru toate clusterele, susține președinta Maia Sandu.

Maia Sandu, la Strasbourg: Moldova este pregătită să deschidă negocierile de aderare la UE.
Maia Sandu, la Strasbourg: Moldova este pregătită să deschidă negocierile de aderare la UE.

În cadrul conferinței de presă susținute la Strasbourg împreună cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, șefa statului și-a exprimat speranța că țările membre ale UE vor identifica o soluție pentru lansarea oficială a negocierilor până la sfârșitul lunii iunie, transmite rupor.md cu referire la ipn.md.

„Aderarea la UE este un proces bazat pe merit. Moldova și-a îndeplinit angajamentele”, a declarat președinta.

Întrebată despre blocajele din procesul de aderare al Ucrainei și Republicii Moldova, generate de poziția Ungariei față de Kiev, Maia Sandu a declarat că speră ca instituțiile europene și statele membre să identifice o soluție până la finalul președinției poloneze a Consiliului UE.

La rândul său, Roberta Metsola a declarat că instituția europeană va continua să sprijine Chișinăul prin toate mijloacele posibile. Oficialul a precizat că Parlamentul European susține alocarea unor fonduri suficiente de preaderare pentru Republica Moldova în viitorul buget al Uniunii Europene.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici