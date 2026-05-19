Maia Sandu, la Strasbourg: Moldova este pregătită să deschidă negocierile de aderare la UE.

În cadrul conferinței de presă susținute la Strasbourg împreună cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, șefa statului și-a exprimat speranța că țările membre ale UE vor identifica o soluție pentru lansarea oficială a negocierilor până la sfârșitul lunii iunie, transmite rupor.md cu referire la ipn.md.

„Aderarea la UE este un proces bazat pe merit. Moldova și-a îndeplinit angajamentele”, a declarat președinta.

Întrebată despre blocajele din procesul de aderare al Ucrainei și Republicii Moldova, generate de poziția Ungariei față de Kiev, Maia Sandu a declarat că speră ca instituțiile europene și statele membre să identifice o soluție până la finalul președinției poloneze a Consiliului UE.

La rândul său, Roberta Metsola a declarat că instituția europeană va continua să sprijine Chișinăul prin toate mijloacele posibile. Oficialul a precizat că Parlamentul European susține alocarea unor fonduri suficiente de preaderare pentru Republica Moldova în viitorul buget al Uniunii Europene.