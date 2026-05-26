26 Mai 2026, 12:19
Maia Sandu i-a acordat cetățenia Republicii Moldova fostului președinte al României, Traian Băsescu

Președinta Maia Sandu i-a acordat cetățenia Republica Moldova fostului președinte al României, Traian Băsescu. Anunțul a fost făcut de șefa statului într-o postare publicată pe rețelele sociale.

În mesajul său, Sandu a menționat că Băsescu a susținut cetățenii Moldovei cu toată puterea sa și necondiționat, indiferent cine se afla la putere.

„Pentru că domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte - spre un viitor european.

Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici, în Republica Moldova. În numele cetățenilor noștri, îi mulțumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova. Mă bucur că am reușit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova.

Domnule Băsescu, de azi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru. Vă așteptăm acasă!”, a scris Sandu.

Menționăm că fostul președinte al României Traian Băsescu și soția sa au primit cetățenia Moldovei în noiembrie 2016 prin decretul președintelui de atunci al R. Moldova, Nicolae Timofti.

În 2017, pe atunci președintele Igor Dodon i-a retras lui Traian Băsescu cetățenia moldovenească, susținând că aceasta a fost acordată ilegal.

