Maia Sandu, felicitată de Roberta Metsola pentru Ordinul European de Merit

Această distincție este acordată pentru contribuția la promovarea valorilor europene și consolidarea proiectului european.

Potrivit oficialului european, liderismul președintelui Maia Sandu nu modelează doar viitorul R. Moldova, dar și al întregei Europe, transmite deschide.md.

„Azi este o onoare și pentru noi să vă recunoaștem liderismul dumneavoastră prin conferirea Ordinului European de Merit. Am avut onoarea să vă văd curajul, claritatea și hotărârea dumneavoastră în acești ani. Liderismul dumneavoastră nu modelează doar Republica Moldova, ci contribuie și la modelarea viitorului întregii Europe” a declarat Metsola.

La rândul său, președintele Maia Sandu s-a declarat profun onorată că a fost nominalizată la această distincție, subliniind că onoarea aparține cetățenilor R. Moldova, celor care au ales Europa la urnele de vot, celor care au apărat acea alegere când nu a fost ușor.

Ordinul European de Merit recunoaște meritele persoanelor care au adus o contribuție semnificativă la integrarea europeană sau la promovarea și apărarea valorilor consacrate în tratate. Scopul său este de a inspira generațiile viitoare, punând în lumină curajul civic și angajamentul față de idealurile europene.

Ordinul European de Merit a fost instituit cu ocazia celei de a 75-a aniversări a Declarației Schuman - care a pus bazele unității europene. Este prima distincție europeană de acest tip acordată de instituțiile UE și completează distincțiile și decorațiile naționale prin recunoașterea eforturilor de consolidare a Europei în ansamblu.

Printre personalitățile distinse se numără actuali și foști lideri de stat și de Guvern din Europa, inclusiv președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, fostul lider polonez Lech Walessa sau fostul cancelar german Angela Merkel.