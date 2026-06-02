Maia Sandu, despre reforma administrativă: Denumirile și unicitatea satelor rămân.

„Denumirea satului rămâne”, a subliniat Maia Sandu. „Nu este vorba despre eliminarea identității, tradițiile locale vor fi în continuare promovate”, scrie logos-pres.md.

Reducerea cheltuielilor și îmbunătățirea serviciilor

În același timp, Republica Moldova trebuie să reducă cheltuielile administrative și să îmbunătățească calitatea serviciilor publice pentru cetățeni.

Aceste declarații au fost făcute de șefa statului în cadrul unei emisiuni la unul dintre posturile naționale de televiziune.

Președintele a comentat centralizarea realizată de autorități în domeniile educației și asistenței sociale. Ea a subliniat că aceste măsuri sunt necesare pentru a asigura standarde uniforme de calitate în toate raioanele țării.

Potrivit ei, reforma administrativ-teritorială este absolut necesară și este deja mult întârziată. Fără aceste schimbări dificile și nepopulare, dezvoltarea ulterioară a satelor moldovenești este imposibilă.

Structura administrativă actuală, în care există multe primării mici, limitează capacitatea acestora de a atrage finanțare și de a implementa proiecte de dezvoltare, a remarcat Maia Sandu.

În plus, primăriile mai mari pot asigura mai ușor cetățenilor servicii precum colectarea gunoiului, alimentarea cu apă și canalizarea, transportul public și digitalizarea serviciilor publice. Acest lucru este mai eficient și mai economic datorită volumului mai mare, a subliniat ea.

Președintele a amintit că peste 600 de primării au depus deja cereri pentru procedura de unire voluntară, dar a subliniat că procesul trebuie să rămână voluntar și să țină cont de specificul fiecărei localități.

În prezent, au fost aprobate 681 de decizii privind inițierea procesului de unire voluntară a administrațiilor locale. Acestea vizează 767 de primării și acoperă aproximativ 86% din totalul primăriilor din țară.