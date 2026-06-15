Maia Sandu, despre deschiderea negocierilor cu UE: Aceasta este realitatea pe care o construim.

Șefa statului a declarat că Moldova a primit „un motiv suplimentar să fie încrezătoare în viitorul său european”, transmite unimedia.info.

Potrivit șefei statului, deschiderea negocierilor reflectă munca comună a societății și autorităților, precum și eforturile cetățenilor care susțin cursul european al țării.

Maia Sandu a menționat că aspectele incluse în primul cluster al legislației europene privesc direct interesele cetățenilor — justiție echitabilă, instituții eficiente, lupta împotriva corupției, respectarea drepturilor omului și egalitatea de șanse.

Președintele a subliniat că Moldova continuă să avanseze pe calea europeană, însă acest proces necesită perseverență și reforme consecvente.

Potrivit ei, aderarea la Uniunea Europeană nu mai este un scop îndepărtat, ci devine „o realitate pe care țara o construiește treptat”.

„Am ajuns aici datorită muncii comune și eforturilor oamenilor care cred în viitorul european al Republicii Moldova. Țara noastră merge înainte, iar drumul rămas necesită perseverență în continuare. Dar astăzi avem un motiv în plus să fim încrezători: aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu mai este un scop îndepărtat, este o realitate pe care o construim deja”, a scris Maia Sandu pe rețelele sociale.