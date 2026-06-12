Maia Sandu a transmis condoleanțe familiilor victimelor accidentului rutier din Ungaria.

Șeful statului a menționat că instituțiile abilitate sunt în contact permanent cu autoritățile maghiare și depun toate eforturile pentru a oferi asistența necesară, transmite deschide.md.

„Am aflat cu multă tristețe despre accidentul produs astăzi în Ungaria, în care a fost implicat un microbuz înmatriculat în Republica Moldova și în urma căruia șapte persoane și-au pierdut viața iar alte două au fost grav rănite. Gândurile mele se îndreaptă către toți cei afectați de această tragedie. Transmit condoleanțe familiilor îndoliate și le urez celor răniți recuperare grabnică”, a scris președintele.

Amintim că, în această dimineață, în apropierea orașului Győr din Ungaria, s-au produs două accidente rutiere succesive.

Primul accident s-a produs între un vehicul de deservire a drumului și un camion. Ulterior, microbuzul cu numere moldovenești, în care se aflau 9 persoane, s-a izbit în camionul staționat. Urmare a accidentului, șapte persoane au adecedat, iar alte două au fost transportate în stare gravă la spital.

Printre persoanele implicate în accident s-ar afla persoane care dețin cetățenia Republicii Moldova și a României.



