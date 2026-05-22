Maia Sandu a primit încă un premiu internațional.

Distincția i-a fost acordată alături de președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, pentru „angajamentul față de apărarea democrației sub presiune și rolul său în ancorarea viitorului Moldovei în stabilitate și reforme”, au anunțat organizatorii evenimentului, transmite ziua.md.

În discursul său, Maia Sandu a dedicat premiul cetățenilor Republicii Moldova.

„Celor care timp de trei decenii au luptat pentru democrație, celor care, prin vot, i-au scos afară pe autocrați și oligarhi. Și celor care au votat pentru Europa în pofida presiunilor și amenințărilor rusești – celor care au refuzat să fie cumpărați sau intimidați. Și celor care merg în fiecare zi la muncă. Sunt aici datorită lor. Este o onoare să îi reprezint”, a declarat șefa statului.

Maia Sandu participă pe 21 mai la cea de-a 21-a ediție a Forumului GLOBSEC, desfășurată în perioada 21–23 mai sub egida președintelui ceh Petr Pavel. Evenimentul reunește peste 1.800 de participanți din aproape 80 de țări, inclusiv șefi de stat, oficiali, lideri de afaceri și experți în securitate.

În marja forumului, Maia Sandu a avut o întrevedere bilaterală cu Petr Pavel. Cei doi lideri au discutat despre aprofundarea relațiilor moldo-cehe, dezvoltarea schimburilor comerciale și consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării. Totodată, partea cehă și-a reafirmat sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

Șefa statului a participat și la un panel dedicat Republicii Moldova, unde a vorbit despre experiența țării în combaterea ingerințelor străine și a amenințărilor hibride. Maia Sandu a avertizat că tentativele de influențare externă a alegerilor din Republica Moldova reprezintă „un semnal de alarmă pentru întreaga Europă”, în special pentru statele care vor organiza alegeri în anul 2027.