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rupor.md logorupor
24 Septembrie 2026, 13:15
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MAE, despre dronele deasupra Moldovei: Este o încălcare flagrantă a suveranității

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat noile incidente în sistemul național de securitate.

MAE, despre dronele deasupra Moldovei: Este o încălcare flagrantă a suveranității.
MAE, despre dronele deasupra Moldovei: Este o încălcare flagrantă a suveranității.

Ministerul a reacționat oficial la încălcările spațiului aerian al țării de către drone rusești, care au fost lansate în cadrul atacurilor masive asupra teritoriului Ucrainei, scrie rupor.md.

În dimineața zilei de joi, 24 septembrie 2026, mai multe drone au pătruns ilegal în spațiul aerian național, iar potrivit instituțiilor de resort, au fost înregistrate și explozii pe teritoriul țării.

La MAE s-a subliniat că astfel de incidente creează o amenințare directă la adresa securității locuitorilor:

«Aceste incidente reprezintă o încălcare flagrantă a suveranității Republicii Moldova și amenință direct viața cetățenilor. Responsabilitatea pentru acestea revine în totalitate Federației Ruse, care își extinde războiul agresiv dincolo de granițele Ucrainei».

În legătură cu situația creată, ministerul a înaintat o cerere fermă părții ruse:

«Cerem Federației Ruse să înceteze imediat atacurile asupra Ucrainei și orice acțiuni care amenință securitatea Republicii Moldova și a cetățenilor săi».

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