MAE avertizează în privința unor controale extinse pentru moldoveni în Rusia.

În ultima perioadă se atestă o creștere a numărului de cazuri în care cetățenii Moldovei sunt supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la frontiera cu Federația Rusă și Belarus.

Despre aceasta anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Conform informațiilor disponibile, astfel de situații vizează în principal bărbați cu vârste între 18 și 60 de ani, persoane cu pașapoarte recent eliberate, cetățeni care au vizitat anterior Ucraina, călătorind singuri sau având și cetățenia Federației Ruse.

„În acest context, cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși următoarelor proceduri:

- verificări extinse și interogatorii care pot dura între 3 și 12 ore;

- reținerea temporară a documentelor pe durata verificărilor;

- solicitarea semnării unor documente privind consimțământul pentru prelucrarea datelor personale și accesul la telefoane mobile, calculatoare și alte dispozitive;

- cazuri în care refuzul de a semna documentele a dus la refuzul intrării sau la măsuri administrative;

- verificarea, copierea sau descărcarea datelor de pe dispozitive electronice; fotografierea și prelevarea amprentelor digitale;

- în cazuri izolate – solicitarea de a trece un test poligraf;

- întrebări despre activitatea profesională, familie, locul de reședință, călătorii în alte țări, inclusiv Ucraina, precum și despre opiniile politice și atitudinea față de războiul din Ucraina;

- refuzul intrării sau alte măsuri în cazul neacceptării cerințelor autorităților;

- întârzieri semnificative care pot duce la pierderea zborurilor sau a conexiunilor fără furnizarea documentelor justificative; precum și rapoarte despre cazuri în care persoanele reținute ar fi fost presate să semneze contracte pentru înrolarea în forțele armate ale Federației Ruse.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evalueze cu atenție necesitatea călătoriilor în Rusia, să studieze în prealabil condițiile de intrare și ședere, precum și să consulte recomandările oficiale privind călătoriile publicate de MAE”, se arată în declarația instituției.

Cetățenilor care se confruntă cu dificultăți li se recomandă să se adreseze cât mai curând posibil reprezentanțelor diplomatice sau instituțiilor consulare ale Republicii Moldova.

MAE continuă să monitorizeze situația și va informa cetățenii despre orice modificări ale condițiilor de călătorie și ședere pe teritoriul Federației Ruse.