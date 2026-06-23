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eurointegration.com.ua logoeurointegration
23 Iunie 2026, 10:10
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MAE al Ucrainei nu vede motive pentru a vorbi despre o „decuplare” de Republica Moldova pe calea aderării la UE

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei nu vede motive pentru a vorbi despre o „decuplare” a Ucrainei și Republicii Moldova în procesul de aderare la UE, în urma declarațiilor recente ale președintei Comisiei Europene.

MAE al Ucrainei nu vede motive pentru a vorbi despre o „decuplare” de Republica Moldova pe calea aderării la UE.
MAE al Ucrainei nu vede motive pentru a vorbi despre o „decuplare” de Republica Moldova pe calea aderării la UE.

Potrivit „Adevărul European”, un astfel de comentariu a fost oferit jurnaliștilor de Ministerul Afacerilor Externe.

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a subliniat că în declarațiile președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen după summitul UE-Moldova s-a vorbit direct despre Moldova, fără comparații sau opoziții între Moldova și Ucraina.

„După deschiderea primului cluster de negocieri (Cluster 1), mișcarea ulterioară în procesul de negociere are loc pe baza metodologiei clar stabilite a Comisiei Europene, care prevede evaluarea individuală a fiecărei țări candidate în funcție de realizările în îndeplinirea benchmark-urilor interne (IBAR)”, se arată în comentariu.

„Totodată, trebuie remarcat că Ucraina și Moldova avansează sincronizat în cadrul procesului de negociere și parcurg consecvent etapele corespunzătoare ale integrării europene. Partea UE a subliniat în repetate rânduri îndeplinirea de către ambele țări a condițiilor necesare pentru deschiderea clusterelor de negociere. Prin urmare, nu există motive pentru concluzii despre o presupusă „dezbinare””, se menționează în comunicatul MAE.

Instituția a adăugat că Ucraina „mizează pe o abordare corectă, obiectivă și echilibrată din partea UE” în cadrul procesului ulterior de extindere.

Reamintim că, după încheierea summitului Moldova - UE din 22 iunie, președinta Comisiei Europene a declarat că, după deschiderea primului cluster în negocierile privind aderarea Ucrainei și Moldovei la Uniunea Europeană, fiecare stat candidat va continua să avanseze pe calea integrării europene în ritmul său, realizând reforme diverse.

Președinta Moldovei, Maia Sandu, a afirmat că țara sa este deja pregătită să deschidă negocieri cu UE pe toate clusterele, iar de aceea celelalte cinci clustere de negociere pentru Moldova trebuie deschise imediat.

Președintele Vladimir Zelenski, la rândul său, și-a exprimat speranța că, în săptămânile următoare, în cadrul procesului de negociere privind aderarea Ucrainei la UE, vor fi deschise celelalte cinci clustere.

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