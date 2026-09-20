20 Septembrie 2026, 12:14
2 017
Copiază linkul
Link copiat
Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
MAE al Republicii Moldova: Condamnăm survolarea neautorizată a spațiului nostru aerian.
MAE al Republicii Moldova: Condamnăm survolarea neautorizată a spațiului nostru aerian
Ministerul Afacerilor Externe a condamnat survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor asemănător cu o dronă.
Drona a fost observată în noaptea trecută în zona localităților Berezlogi, raionul Orhei, și Dereneu, raionul Călărași, unde ulterior s-a produs o explozie în aer, relatează noi.md
Un asemenea incident reprezintă o încălcare inacceptabilă a spațiului aerian al țării noastre și creează o amenințare directă la adresa securității și siguranței cetățenilor.
Republica Moldova condamnă ferm asemenea incidente și reafirmă că suveranitatea, integritatea teritorială și spațiul aerian al țării trebuie respectate cu strictețe.
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?