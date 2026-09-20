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noi.md logonoi
20 Septembrie 2026, 12:14
2 017
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MAE al Republicii Moldova: Condamnăm survolarea neautorizată a spațiului nostru aerian

Ministerul Afacerilor Externe a condamnat survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor asemănător cu o dronă.

MAE al Republicii Moldova: Condamnăm survolarea neautorizată a spațiului nostru aerian.
MAE al Republicii Moldova: Condamnăm survolarea neautorizată a spațiului nostru aerian.

Drona a fost observată în noaptea trecută în zona localităților Berezlogi, raionul Orhei, și Dereneu, raionul Călărași, unde ulterior s-a produs o explozie în aer, relatează noi.md

Un asemenea incident reprezintă o încălcare inacceptabilă a spațiului aerian al țării noastre și creează o amenințare directă la adresa securității și siguranței cetățenilor. 

Republica Moldova condamnă ferm asemenea incidente și reafirmă că suveranitatea, integritatea teritorială și spațiul aerian al țării trebuie respectate cu strictețe.

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