MAE al Republicii Moldova: Condamnăm survolarea neautorizată a spațiului nostru aerian

Ministerul Afacerilor Externe a condamnat survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor asemănător cu o dronă.

MAE al Republicii Moldova: Condamnăm survolarea neautorizată a spațiului nostru aerian.