MAE a condamnat desfășurarea alegerilor pentru Duma de Stat a Rusiei în Transnistria.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat organizarea alegerilor pentru Duma de Stat a Rusiei în regiunea transnistreană.

Votarea s-a desfășurat în perioada 18-20 septembrie, fără acordul autorităților constituționale de la Chișinău.

„Organizarea de către Federația Rusă a procesului electoral pe teritoriul suveran al Republicii Moldova, necontrolat de autoritățile constituționale, fără acordul acestora, reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării și contravine principiilor dreptului internațional”, au subliniat reprezentanții MAE, relatează rupor.md.

Partea rusă a fost avertizată în repetate rânduri că nu poate deschide secții de votare în regiunea transnistreană fără permisiunea Chișinăului. Totodată, cetățenii ruși au putut vota la secțiile situate pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale.

MAE a menționat că votarea organizată de Rusia în regiunea transnistreană nu are forță juridică și nu poate influența statutul său în dreptul internațional, ca parte integrantă a Republicii Moldova.

Chișinăul și-a rezervat dreptul de a lua măsurile diplomatice necesare și intenționează să se adreseze partenerilor internaționali pentru apărarea suveranității și integrității teritoriale a țării.