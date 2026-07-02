theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
omniapres
2 Iulie 2026, 11:54
2 898
Copiază linkul
Link copiat

Liderii PAS au absentat de la recepția organizată de Ambasada SUA cu ocazia Zilei Independenței

La 1 iulie, Ambasada SUA la Chișinău a organizat o recepție cu ocazia a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite.

Liderii PAS au absentat de la recepția organizată de Ambasada SUA cu ocazia Zilei Independenței.
Liderii PAS au absentat de la recepția organizată de Ambasada SUA cu ocazia Zilei Independenței.

Evenimentul a avut loc fără participarea președintei Maia Sandu, a președintelui Parlamentului Igor Grosu și a deputaților PAS, informează omniapres.md.

La eveniment au fost prezenți membri ai Guvernului, inclusiv prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a susținut un mesaj de felicitare.

Deputatul Vasile Costiuc, prezent la eveniment, a remarcat absența conducerii țării și a declarat că situația îi pare neobișnuită.

„Acum câteva săptămâni a fost aniversarea statului italian. Pe scenă au vorbit doamna președintă și președintele Parlamentului, Igor Grosu. Astăzi, la Ambasada Statelor Unite, pentru o dată foarte importantă – 250 de ani – doamna președintă Maia Sandu nu a venit. A trimis și a vorbit aici premierul Munteanu”, a declarat Costiuc.

El a presupus că absența șefei statului ar putea fi legată de relațiile dintre Chișinău și Washington.

„Se întâmplă ceva în relații. Ori liderul nostru este supărat că nu a fost invitată în SUA, ori există alte motive”, a spus el.

Fostul prim-ministru Ion Chicu a comentat, de asemenea, situația pe rețelele sociale.

Nici Maia Sandu, nici ”văru’ Igor”, nici urmă de deputat PAS-ist în sală. Multă lume destoinică la recepție – una foarte solemnă și frumoasă. God Save America!”, a scris Chicu.

Premierul Alexandru Munteanu a transmis în discursul său un mesaj de felicitare poporului american și a mulțumit Statelor Unite pentru sprijinul acordat Republicii Moldova, subliniind importanța parteneriatului strategic dintre cele două state.

Sursă
omniapres
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici