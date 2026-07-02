Liderii PAS au absentat de la recepția organizată de Ambasada SUA cu ocazia Zilei Independenței.

La 1 iulie, Ambasada SUA la Chișinău a organizat o recepție cu ocazia a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite.

Evenimentul a avut loc fără participarea președintei Maia Sandu, a președintelui Parlamentului Igor Grosu și a deputaților PAS, informează omniapres.md.

La eveniment au fost prezenți membri ai Guvernului, inclusiv prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a susținut un mesaj de felicitare.

Deputatul Vasile Costiuc, prezent la eveniment, a remarcat absența conducerii țării și a declarat că situația îi pare neobișnuită.

„Acum câteva săptămâni a fost aniversarea statului italian. Pe scenă au vorbit doamna președintă și președintele Parlamentului, Igor Grosu. Astăzi, la Ambasada Statelor Unite, pentru o dată foarte importantă – 250 de ani – doamna președintă Maia Sandu nu a venit. A trimis și a vorbit aici premierul Munteanu”, a declarat Costiuc.

El a presupus că absența șefei statului ar putea fi legată de relațiile dintre Chișinău și Washington.

„Se întâmplă ceva în relații. Ori liderul nostru este supărat că nu a fost invitată în SUA, ori există alte motive”, a spus el.

Fostul prim-ministru Ion Chicu a comentat, de asemenea, situația pe rețelele sociale.

Nici Maia Sandu, nici ”văru’ Igor”, nici urmă de deputat PAS-ist în sală. Multă lume destoinică la recepție – una foarte solemnă și frumoasă. God Save America!”, a scris Chicu.

Premierul Alexandru Munteanu a transmis în discursul său un mesaj de felicitare poporului american și a mulțumit Statelor Unite pentru sprijinul acordat Republicii Moldova, subliniind importanța parteneriatului strategic dintre cele două state.