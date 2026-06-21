Kulminski, despre influența Rusiei și suveranitate: Uniunea Europeană este o chestiune de supraviețuire.

Moldova se îndreaptă activ spre aderarea la Uniunea Europeană, considerând acest obiectiv cea mai importantă sarcină strategică pentru viitorul său.

Ambasadorul Moldovei în SUA și Mexic, Vladislav Kulminski, a subliniat într-un interviu pentru Independence Avenue Media că această chestiune are o importanță existențială pentru țară, transmite rupor.md.

„Uniunea Europeană este o chestiune de supraviețuire. După invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, opinia publică din Moldova s-a schimbat radical, iar țara a respins definitiv politica duală, bazată anterior pe echilibru între Rusia și Occident. Rusia aduce război, moarte și distrugere. Aceasta este realitatea”, a afirmat Kulminski.

El consideră că rezistența Ucrainei nu doar că îi apără suveranitatea, dar și împiedică revenirea Moldovei în sfera de influență a Rusiei.

„Dacă nu ar fi fost Ucraina, dacă Ucraina nu s-ar fi opus și nu ar fi rezistat, cu mari sacrificii, Moldova pur și simplu nu ar exista”, a declarat diplomatul.

În interviu, el a mai menționat că integrarea în UE nu este doar o chestiune economică și de dezvoltare, ci și de securitate. În condițiile unei competiții crescânde între marile puteri, Europa a creat un sistem de securitate colectivă care ajută la descurajarea agresiunii ruse.

„Uniunea Europeană ar ajuta la păstrarea statalității Moldovei și la renunțarea definitivă la sfera de influență rusă”, a subliniat ambasadorul.

Kulminski a remarcat, de asemenea, că Rusia duce astăzi o politică agresivă în întreaga regiune, în special în Ucraina, iar aceste acțiuni provoacă schimbări profunde în percepția situației în Moldova.

„Mulți oameni din Moldova înțeleg acum că Rusia aduce război și distrugere. Nu mai este doar politică, este o amenințare la adresa supraviețuirii”, a spus el.

În ceea ce privește politica internă, el a menționat că președinta Maia Sandu a declarat necesitatea renunțării la politica duală și orientarea spre UE.

„Ea a jucat un rol important, afirmând clar: nu vom mai juca jocuri geopolitice. Scopul nostru este aderarea la UE”, a spus diplomatul. El a adăugat că o astfel de direcție este susținută de majoritatea societății, iar țara respinge posibilitatea revenirii în sfera de influență rusă.

Totodată, Kulminski a subliniat că Moldova consideră integritatea teritorială și reintegrarea Transnistriei drept priorități importante.

„Baza abordării este negocierile pașnice și retragerea trupelor rusești”, a menționat el.

Un accent deosebit în interviu a fost pus și pe relațiile cu SUA. Kulminski a subliniat că Washingtonul joacă un rol cheie în menținerea stabilității regiunii și în descurajarea Rusiei.

„Statele Unite înțeleg interesele noastre și ne ajută activ să evităm implicarea directă în conflict”, a declarat el.

El a menționat că Moldova și-a redus dependența de gazul rusesc la zero și atrage activ investiții americane, ceea ce îi întărește pozițiile.

La întrebarea despre viitorul țării și o posibilă unire cu România, Kulminski a răspuns că prioritatea este aderarea la UE.

„Politica Moldovei este aderarea la UE, iar aceasta este susținută de societate”, a subliniat el. A adăugat că această direcție corespunde intereselor naționale și ajută la evitarea revenirii în sfera de influență rusă.

Privind situația din regiune, diplomatul a remarcat că acțiunile Rusiei, în special în Ucraina, au făcut-o inacceptabilă pentru multe țări post-sovietice.

„Rusia încetează să mai fie atractivă pentru aceste state”, a spus el. Drept rezultat, în opinia sa, Ucraina și Moldova oferă un exemplu de independență și rezistență, ceea ce poate deveni un efect pe termen lung pentru regiune.

Vladislav Kulminski este convins că conflictul rusesc în curs și rezistența Ucrainei creează un moment istoric de cotitură, după care Rusia nu va mai putea fi percepută ca o forță atractivă pentru țările vecine.