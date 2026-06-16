Kulminski: Aderarea la UE este o chestiune de supraviețuire a țării.

Ambasadorul Moldovei în SUA și Mexic, Vlad Kulminski, a declarat că pentru Chișinău integrarea europeană a devenit nu doar o chestiune de dezvoltare, ci și de securitate.

Despre acest lucru a declarat într-un interviu pentru Independence Avenue Media, transmite tv8.md.

„Pentru Moldova, Uniunea Europeană este înainte de toate un model de dezvoltare economică și socială. Dar, ceea ce este deosebit de important, este o chestiune de securitate. Ordinea mondială contemporană nu se mai bazează pe reguli și legi. Tot mai des se construiește pe echilibrul de forțe, unde statele mari concurează pentru sfere de influență. În astfel de condiții, supraviețuirea devine una dintre principalele priorități pentru țări precum Moldova și Ucraina.

Admiterea în Uniunea Europeană este în mare măsură o chestiune a supraviețuirii noastre și o modalitate de a complica semnificativ pentru Rusia posibilitatea de a ne ataca. Tratatatele UE conțin prevederi privind securitatea colectivă a statelor membre. Acest lucru este important astăzi și poate deveni și mai important în viitor”, a subliniat Kulminski.

Potrivit diplomatului, rezistența Ucrainei a jucat un rol cheie nu doar pentru suveranitatea sa, ci și pentru securitatea Moldovei.

„Dacă nu ar fi fost Ucraina, dacă Ucraina nu ar fi opus rezistență și nu ar fi rezistat, plătind un preț uriaș pentru asta, Moldova pur și simplu nu ar fi existat”, a adăugat Kulminski.

El a subliniat că în societatea moldovenească s-a format un consens privind necesitatea de a ieși din sfera de influență rusă. În special, după 2022, atitudinea față de Rusia s-a schimbat semnificativ, deoarece a devenit imposibil să se ignore amploarea războiului împotriva Ucrainei.

„Cred că în perioada 2014-2022 puțini au înțeles pe deplin ce se întâmplă. Existau convingeri că după anexarea ilegală a Crimeii, Rusia se va opri și nu va urma o escaladare. Acestea erau sentimentele predominante în țara mea. După 2022, a devenit imposibil să se ignore adevărata amploare a acțiunilor Federației Ruse. Din punctul meu de vedere, și privind din perspectiva regiunii noastre, invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a fost, probabil, cea mai mare greșeală a Rusiei din întreaga sa istorie.

Aici va veni sfârșitul Imperiului Rus. Și acest lucru se va întâmpla datorită capacității Ucrainei de a rezista, precum și pentru că ucrainenii sunt oameni cu un spirit profund înrădăcinat de independență, care nu suportă să li se spună ce să facă”, consideră diplomatul.

Vorbind despre problema Transnistriei, Kulminski a declarat că soluționarea conflictului este posibilă numai pe cale pașnică, politică și prin negocieri. Una dintre condițiile cheie este retragerea trupelor ruse.

„În primul rând, avem mare noroc că nu avem o frontieră comună cu Rusia. Acest lucru este important. În al doilea rând, în abordarea noastră față de conflictul transnistrean nu este nimic nou: soluționarea este posibilă doar prin mijloace pașnice, politice și prin negocieri. Și, în al treilea rând, retragerea trupelor ruse este o condiție importantă pentru desfășurarea acestor negocieri pașnice și politice. Numai astfel Moldova va putea în cele din urmă să rezolve acest conflict. Dorim să fim un factor de pace și stabilitate în regiune. Nu dorim nicio escaladare. Nu dorim să apară încă un „punct fierbinte” în spatele Ucrainei. De aceea vom continua să acționăm cu maximă responsabilitate”, a asigurat ambasadorul.

Kulminski a adăugat că Rusia nu este pregătită să accepte pierderea influenței sale în Moldova și a încercat să influențeze procesele politice de la Chișinău, inclusiv prin finanțare ilegală, propagandă și dezinformare. Scopul Kremlinului era să aducă la putere forțe care ar putea crea o amenințare pentru Ucraina de pe teritoriul Moldovei.

„Nu este în interesul nimănui, nici al Ucrainei, nici al României, nici al Uniunii Europene sau al Statelor Unite să permită ca Rusia să transforme Moldova într-un cap de pod pentru acțiuni ulterioare în regiune. Nimeni nu dorește acest lucru. Moldova este situată între România și Ucraina, direct la granița cu Uniunea Europeană. Din punct de vedere strategic, aceasta este o poziție ideală pentru Rusia, care îi permite să încerce să-și extindă influența și să desfășoare operațiuni speciale în toate direcțiile. Aceasta este o raționare elementară în domeniul securității, iar partenerii noștri o înțeleg foarte bine”, este convins Kulminski.